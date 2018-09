Un nouveau règlement n'a toutefois pas été adopté par le conseil municipal. On s'aligne sur la réglementation québécoise. On a décidé de suivre les recommandations de la Direction de la santé publique et de ne pas ajouter de réglementation supplémentaire explique, d'entrée de jeu, le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé.

Pour lui, il ne fait aucun doute que le discours de la Santé publique vaut la peine d'être entendu. Ce sont des scientifiques qui ont fait des recherches importantes avec les cas du Colorado et de la Californie. On a décidé de se rallier avec leurs recommandations. En ne permettant pas dans les lieux publics, on craignait qu'il y a un fardeau qui soit renversé vers les propriétaires de lieux privés, comme les propriétaires de loyers. En craignant d'avoir une amende pour avoir fumé dans un lieu public, ces gens vont fumer dans des appartements avec des aires fermées. La fumée secondaire pourrait être dangereuse pour les habitants des autres logements.

Le maire Pagé rappelle qu'il ne sera pas possible de fumer du cannabis dans les parcs par exemple et que les élus se donnent la possibilité de changer d'idée. Rien n'est coulé dans le béton. Si on se rend compte que c'est la débandade après le 17 octobre, on est très ouvert à modifier notre réglementation pour la rendre plus sévère. Saint-Camille ne deviendra pas demain matin une commune de hippies avec des gens qui fument du cannabis partout. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Si le cannabis est devenu légal, c'est parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'il faisait une lutte à une drogue qui était déjà utilisée par une partie de la population et une tolérance s'installait.

On veut démontrer aux autres municipalités qu'il ne faut pas avoir peur. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'on est capable de se parler et que le lendemain du 17 octobre, ça ne deviendra pas le festival du cannabis partout. Philippe Pagé, maire de Saint-Camille

