Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Bruno Lelièvre

Près d'une centaine de personnes ont répondu à l’invitation de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie pour entendre le libéral Alexandre Boulay, la péquiste Méganne Perry-Mélancon, le caquiste Louis LeBouthillier et le solidaire Alexis Dumont-Blanchet.

L’animateur Dominique Fortier a d’abord donné la chance à chacun de faire valoir ses principaux engagements.

Près d'une centaine de personnes ont assisté au débat à Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada/William Bastille Denis

La rencontre s’est poursuivie sous forme de débat sur les thèmes de l'économie et de l'économie sociale, des transports, du manque de main-d'œuvre et de l’éducation.

La question de la maternelle quatre ans, que la CAQ promet de rendre accessible à tous les enfants québécois, a notamment été abordée.

Pourquoi s’entêter pour la maternelle quatre ans quand les études démontrent que les enfants de cet âge sont bien en CPE? , a questionné la candidate péquiste.

C’est une façon de faire de la place dans les CPE , s’est défendu Louis LeBouthillier.

Méganne Perry Melançon, candidate péquiste Photo : Radio-Canada/William Bastille Denis

Alexis Dumont-Blanchet a également attaqué Alexandre Boulay sur la question de l'éducation.

Entre 2010 et 2016, vous avez coupé 1,5 milliard en éducation, dans l’aide aux devoirs, dans l’entretien des écoles, dans les repas gratuits dans les écoles défavorisées et laissé des milliers de profs en précarité d’emploi. Là, t’as l’air d’avoir plein de bonnes intentions, mais moi j’évalue le bilan du Parti libéral sur les 15 dernières années , a-t-il lancé au candidat libéral.

Quand on est arrivés au pouvoir en 2012, il y avait 5,7 milliards dans le trou. Aujourd’hui, l’économie va beaucoup mieux et on peut investir en éducation , a rétorqué M. Boulay.

Louis LeBouthillier, candidat de la Coalition Avenir Québec Photo : Radio-Canada/William Bastille Denis

La santé n'a pas été abordée durant ce débat. Les candidats en étaient à leur deuxième débat dans la même journée, s’étant déjà rencontrés plus tôt à Gaspé.

De leur côté, les quelques spectateurs interrogés ont dit avoir apprécié le débat et avoir beaucoup appris.