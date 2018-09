« Le Saint-Père a pris cette décision exceptionnelle en conscience et pour le bien de l'Église », a expliqué le Vatican dans un communiqué.

Fernando Karadima, aujourd'hui âgé de 88 ans, a été condamné par la justice chilienne pour des actes de pédophilie en 1980 et 1990. Parallèlement, il avait aussi été condamné en 2011 par la justice religieuse à se retirer pour « une vie de prière et de pénitence » à l'issue d'une procédure canonique au Vatican.

C'est cette procédure que François a appliquée en alourdissant la peine à son niveau maximal, par un décret signé jeudi et notifié vendredi à l'intéressé, qui est « dispensé de toutes ses obligations ecclésiales », n'a plus le droit de dire la messe ni d'administrer les sacrements.

En avril 2011, l'Église du Chili avait demandé pardon pour toutes les agressions sexuelles d'enfants commises par des membres du clergé et pour son manque de réactivité.

L'affaire était cependant revenue au premier plan en 2015 avec la décision de François de nommer Mgr Juan Barros évêque d'Osorno, alors qu'il était soupçonné d'avoir couvert les agissements de Fernando Karadima.

Au cours de sa visite au Chili en début d'année, le pape argentin avait d'abord pris la défense de Mgr Barros, réclamant « des preuves » de son implication, avant de présenter ses excuses et d'engager l'Église du Chili dans une vaste opération de remise en question.

Fin avril, François avait longuement reçu au Vatican trois victimes de Fernando Karadima, avant de convoquer mi-mai tous les évêques du Chili pour trois jours de réflexion, à l'issue desquels ils avaient tous remis leur démission.

Depuis, le pape a accepté sept de ces démissions, dont celles de Mgr Barros et de plusieurs évêques directement soupçonnés d'agressions sexuelles.

L’une des victimes de Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, photographié à New York le 17 février 2018. Photo : The Associated Press/Andres Kudacki