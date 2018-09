En août, le gouvernement libéral confirmait son intention de créer un jour férié consacré à la réconciliation avec les peuples autochtones, conformément à une recommandation de la Commission Vérité et Réconciliation.

Le premier ministre affirmait que cette date serait choisie en consultation avec les peuples autochtones.

Dans le cadre d'un panel organisé par CBC, raconte que sa première réaction à l'annonce en a été une de soulagement.

« C'est une chose que nous attendons depuis longtemps », a-t-elle dit, ajoutant qu'une telle journée aurait dû être organisée au moment où le gouvernement a fait ses excuses aux peuples autochtones.

Enfant, Geraldine Shingoose passait ses étés dans la Première Nation de Tootinaowaziibeeng, au Manitoba. Pendant neuf ans, elle a été forcée de fréquenter le pensionnat autochtone de Muscowequan en Saskatchewan.

L'école se trouvait à environ 200 km de sa communauté, une distance trop grande pour lui permettre de rentrer chez elle pendant les congés qui émaillent l'année scolaire.

Une journée fériée nationale serait une occasion pour les gens d’apprendre l’histoire de ces écoles, selon elle.

« Ça devrait être le 1er septembre ou la fin août », pense-t-elle.

Cette date est importante à ses yeux, puisque c’était le moment de l’année où les enfants étaient arrachés à leurs parents.

C'est le jour où les parents ont perdu leurs enfants. Et la famille a été brisée à ce moment-là. Geraldine Shingoose

Des élèves du pensionnat autochtone Brocket, en Alberta, en 1930. Photo : Archives provinciales de l'Alberta

Journée du chandail orange

Janet Longclaws avait 7 ans lorsqu'elle a été envoyée au pensionnat autochtone de Brandon en 1962. Elle aussi convient qu'il devrait y avoir une journée pour se souvenir de ce qui s'est passé dans ces pensionnats.

Selon elle, cette journée fériée devrait prendre place le 30 septembre. Depuis 2013, la Journée du chandail orange est célébrée à cette date.

La Journée du chandail orange rappelle l’histoire de Phyllis Webstad. En 1973, alors qu'elle était âgée de 6 ans, Phyllis Webstad a reçu en cadeau de sa grand-mère un chandail orange vif pour son premier jour de classe à l’école St. Joseph Mission de Williams Lake, en Colombie-Britannique. Les responsables de l’école lui ont confisqué ce chandail.

« Pour moi, le 30 septembre, c’est une journée pour aller de l’avant, affirme Mme Longclaws. C'est un jour de réconciliation. »

Une journée de congé supplémentaire

Wanbdi Wakita a lui aussi été obligé de fréquenter une école résidentielle. Il pense qu'une journée fériée n'est pas nécessaire. Il croit qu’il s’agit d’une stratégie du gouvernement libéral pour se faire réélire.

Il estime que ce serait seulement un jour de congé supplémentaire pour les Canadiens non autochtones.

Qu’est-ce que les gens vont faire? La plupart d'entre eux ne vont pas s'asseoir et penser aux pensionnats. Wanbdi Wakita

Les problèmes persistants n'ont pas été réglés, rappelle-t-il, comme le démontrent la Loi sur les Indiens et la surreprésentation des Autochtones dans les prisons.

« Je me moque vraiment de ce que le gouvernement essaie de faire, affirme-t-il. Ce qui me préoccupe, c'est notre peuple et ce que nous devons faire. Chaque jour est un jour de guérison pour nous et c'est ce qui importe. »