Texte et reportage de Marie-Eve Dumulong

Un solo et un duo, A Congruence of Arrivals est présenté en deux parties : Cross My Heart and Hope chorégraphié par Denise Fujiwara et At yes of day par Yvonne Coutts.

Cross My Heart and Hope

La chorégraphe s'est inspirée de la vie personnelle de Sylvie Bouchard.

On a travaillé très proche l’une de l’autre en studio. On a échangé des choses très personnelles. (...) C’est aussi une histoire universelle. Sylvie Bouchard, interprète et directrice artistique de BoucharDanse

Les thèmes explorés dans ce solo sont les traumatismes de l’enfance, l’isolement, la peur, mais aussi le courage et l’espoir.

Les danseurs Sylvie Bouchard Marc Boivin en répétition Photo : Radio-Canada

At yes of day

Pour ce duo, Sylvie Bouchard partage la scène avec le danseur montréalais Marc Boivin.

C’est un peu comme le temps fracturé quand on vit quelque chose dans un moment présent. Ce moment-là est complètement imprégné d’un futur qu’on ne connaît pas et d’un passé imprécis. Marc Boivin, danseur