La province a vu les feux ravager 13 500 kilomètres carrés de son territoire, la plus grande surface jamais détruite par les incendies de forêt.

La température a été plus chaude et le temps plus sec qu'à l'habitude en raison de crêtes de haute pression qui sont restées pendant plusieurs jours à la fois au-dessus de la province, selon les météorologistes d’Environnement Canada.

Kelowna, par exemple, a eu moins de la moitié de la quantité de pluie normalement reçue entre juin et août. La température moyenne pendant cette période a été de 20,3 degrés Celsius plutôt que la normale de 18,6 degrés Celsius.

La foudre a aussi frappé plus souvent qu’à l'habitude, c’est-à-dire 256 050 fois entre avril et août. Ce nombre inclut les 20 000 coups de foudre reçus en une seule journée le 11 août.

Dans l’ouest du pays, la fumée causée par les feux a entraîné des avis de mauvaise qualité de l’air pendant 60 jours. En Colombie-Britannique, Penticton, Williams Lake, Cranbrook et Victoria ont connu plus de 300 heures de fumée.

Les prévisionnistes d’Environnement Canada affichent une confiance modeste que l’automne sera plus chaud qu'à la normale.