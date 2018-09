Un texte de Jean-Philippe Nadeau

L'Opération Houston a été déclenchée en novembre 2012 après la disparition de Majeed Kayhan un mois plus tôt et celles de Skanda Navaratnam et d'Abdulbasir Faizi deux ans auparavant. Les documents que Radio-Canada a obtenus ne mentionnent d'ailleurs que le meurtre de ces trois hommes dont la police attribue la responsabilité à Bruce McArthur. Le sexagénaire ne sera toutefois appréhendé qu'en janvier 2018.

La police de Toronto a toujours laissé entendre dans les médias qu'elle en savait très peu sur ce qu'il était advenu de ces hommes, ce qui avait fait dire à la communauté gaie que les enquêteurs se traînaient les pieds dans cette affaire. La police avait défendu son travail, mais elle s'était gardée de donner des détails sur son opération.

À lire aussi : Les propos du chef de police sur Bruce McArthur sont un malentendu, selon le maire

Les documents révèlent d'abord que la police, contrairement à ce qu'elle laissait entendre l'été dernier, a considéré très tôt que la disparition de Skanda Navaratnam était suspecte. Le réfugié sri lankais a été porté disparu par un ami le 16 septembre 2010. La police pensait même déjà à l'époque qu'il a été tué entre le 6 septembre 2010 et le 9 novembre 2012.

Des chiens pisteurs ont été utilisés le 1er octobre 2010 pour retrouver son corps dans un boisé du quartier Riverdale réputé comme un lieu de drague chez les hommes gais. Un rasoir et une brosse à dents qui lui appartenaient ont été envoyés au Centre des sciences médico-légales de Toronto pour examen, mais les résultats d'analyse sont caviardés dans le texte.

L'enquête à son sujet n'a toutefois rien donné sur ses allées et venues. Skanda Navaratnam et Majeed Kayhan habitaient en outre sur la même rue dans le village gai de Toronto, à quelques mètres l'un de l'autre, mais rien n'indique qu'ils se connaissaient.

La police de Toronto a déposé une accusation de meurtre prémédité additionnelle contre le présumé tueur en série Bruce McArthur, relativement à la mort de Skandaraj (Skanda) Navaratnam. Photo : Facebook/Jean-Guy Cloutier

Tous les moyens ont pourtant été mis à la disposition des enquêteurs au fur et à mesure qu'on leur rapportait la disparition des trois hommes : patrouilles dans la communauté, fouilles dans les appartements des disparus, recherches dans les refuges pour sans-abri et les morgues d'hôpitaux, vérifications aux frontières.

Les employés des bars, des clubs et des cafés du village gai de Toronto seront tout à tour interrogés ainsi que les amis et les connaissances des trois disparus. Une dizaine de corps de police dans la région torontoise ont également été sollicités pour participer à l'opération Houston. Rien n'y fera ; les trois hommes ne seront jamais retrouvés.

Les documents révèlent par ailleurs que la police a mené des recherches auprès du site de rencontres gai Silverdaddies.com (un site destiné à ceux qui recherchent une aventure avec des hommes mûrs, ndlr). Même l'hôtel Sheraton au centre-ville de Toronto a fait l'objet de l'enquête, mais on n'en connaît pas les raisons, qui ont été biffées dans le rapport.

Abdulbasir Faizi avait été porté disparu en 2010. Photo : Police de Toronto

Abdulbasir Faizi est le deuxième homme à disparaître, le 29 décembre 2010 à Mississauga. C'est un cousin qui le rapporte manquant à la police régionale de Peel. Faizi, qui est marié et qui a deux filles, a été vu la dernière fois près de son travail. Son véhicule sera retrouvé fermé à clef le 4 janvier sans aucun dégât, mais la police refuse de révéler ce qu'elle a saisi à l'intérieur. Le dernier appel effectué par le disparu était à l'attention de son épouse.

Selon les documents, la police a retiré un nombre de courriels du compte de messagerie Yahoo! appartenant à M. Faizi grâce à l'intervention de sa famille. Il y est écrit que les enquêteurs ont ensuite tenté d'entrer en contact avec un homme non identifié à une adresse électronique qui a été biffée.

On apprend en outre que la police provinciale de l'Ontario possédait un casier judiciaire sur Faizi pour conduite en état d'ébriété à Port Hope. La date de l'infraction n'est pas mentionnée.

Les victimes présumées de Bruce McArthur: Skandaraj Navaratnam, 40 ans, Andrew Kinsman, 49 ans, Selim Esen, 44 ans, Abdulbasir Faizi, 44 ans, Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37 ans, Dean Lisowick, 47 ans, Soroush Mahmudi, 50 ans et Majeed Kayhan, 58 ans. Photo : CBC/Police de Toronto

Tout bascule le 25 octobre 2012, lorsque Hamid Kayhan rapporte la disparition de son père Majeed dont l'appartement n'affichera aucune trace de lutte ou d'activité supspecte.

Selon les documents, c'est à ce moment que les détectives commencent à soupçonner l'enlèvement des trois hommes et à faire le parallèle entre la disparition d'Abdulbasir Faizi, de Skanda Navaratnam et de Majeed Kayhan. Faizi est en fait le premier individu que la police soupçonne d'avoir été kidnappé, ce qui la conduira à croire que Navaratnam a subi le même sort avant d'être assassiné.

Les documents révèlent par ailleurs que le premier suspect que les enquêteurs ont à l'oeil n'est pas Bruce McArthur, mais bien Alex Brunton. Leur première fausse piste les mènera à l'arrestation de ce présumé pédophile dont le véhicule avait été équipé d'un dispositif policier de repérage à son insu.

Des policiers fouillent l'appartement de Bruce McArthur du quartier Thorncliffe Park Photo : CBC

Les enquêteurs ont demandé dès janvier 2013 aux tribunaux des mandats de perquisition pour obtenir des données personnelles des disparus et des informations sur leurs contacts à partir des compagnies téléphoniques, des fournisseurs de services Internet, des banques et des agences de crédit, des ministères de la Santé et des Transports...

Les résultats de leurs recherches sont toutefois caviardés dans les documents, si bien qu'on ignore la nature et la gravité des informations que les enquêteurs ont colligées.

Les mandats de perquisition laissent néanmoins entendre que la police a déjà une idée que les trois premières disparitions sont liées entre elles et qu'elle est à la recherche d'un kidnappeur. Les documents énumèrent par ailleurs les accusations auxquelles le suspect fera face lors de son éventuelle arrestation, avant même que son identité ne soit connue des policiers. Le nom de Bruce McArthur n'apparaît d'ailleurs nulle part dans les milliers de pages de documents.

Une équipe de la police fouille un ravin derrière une propriété liée à Bruce McArthur. Photo : CBC/Ali Chiasson

Pendant des années, la police redoublera d'efforts pour comprendre la disparition mystérieuse de tous ces hommes, dont elle n'a pas récupéré les corps. Les restes démembrés des trois hommes ne seront finalement découverts que l'hiver dernier dans des jardinières d'une résidence de Toronto, ou dans un ravin situé à proximité. Leurs ossements seront mêlés avec ceux des cinq autres présumées victimes du jardinier-paysagiste, ce qui rendra l'identification des huit hommes encore plus difficile.

À lire aussi : Affaire Bruce McArthur : d’autres restes humains trouvés

L'opération Houston a depuis été remplacée par une enquête policière de plus grande envergure sur les disparitions de huit hommes, qui se sont volatilisés à Toronto et Mississauga entre septmbre 2010 et juin 2017.

Des gens de la communauté tiennent une veillée à la chandelle en souvenir des victimes du présumé tueur en série Bruce McArthur. Photo : The Associated Press/Robert Gillies