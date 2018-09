Il s’agit de trois produits vendus dans des emballages de 300 grammes : des macaronis et choux-fleurs; de l’orzo et des pois chiches, et du quinoa et des fèves de soja. L’emballage porte le nom « Arctic Gardens Protéines Veg.E ».

Selon le fabricant, Bonduelle Canada, des morceaux de la glissière en plastique de l’emballage pourraient tomber dans le produit pendant la cuisson au micro-ondes.

Les produits ont été vendus au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments recommande de les jeter ou de les rapporter au magasin où ils ont été achetés.