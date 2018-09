Un texte de Julie Marceau

Le Parti québécois estime qu'on ne mesure pas actuellement l'ampleur de cette « dette ».

Si le parti accède au pouvoir, le 1er octobre, il chargerait le ministère des Finances et le un nouveau ministère du Climat, de l’Environnement et de l’Énergie de déterminer l’ampleur de la dette environnementale de la province et d’établir la part de responsabilité chaque ordre de gouvernement et du secteur privé.

Cette « dette » serait établie notamment en examinant la pollution des eaux (lacs, rivières, fleuve), des sites industriels (actifs ou inactifs), des sites miniers abandonnés, des contaminants dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels ainsi que d’éléments liés aux changements climatiques (érosion des berges, inondations, etc.).

Des surplus non prévus pour rembourser la dette environnementale

Afin d’investir pour réduire cette « dette environnementale », le parti mise notamment sur une croissance économique plus forte, une augmentation des transferts fédéraux et la possibilité d’utiliser le Fonds de suppléance.

Ces « surplus non prévus » seraient ensuite versés à un nouveau fonds : le Fonds de restauration du patrimoine environnemental.

Par contre, ce versement à ce nouveau fonds ne serait effectué que si le solde de la réserve de stabilisation est supérieur à 2 milliards de dollars. Le PQ dit vouloir ainsi se garder « une marge de prudence financière ». Le parti estime toutefois que ce solde atteindra 5,3 milliards de dollars en 2023.

Québec solidaire fait de la dette environnementale son principal cheval de bataille lors de cette campagne électorale. S'il est porté au pouvoir, QS affecterait tous les versements au Fonds des générations, ce qui représente un montant total de 12,5 milliards de dollars, à la lutte contre les changements climatiques.

Le Parti québécois a convoqué près d’une dizaine de candidats à Acton Vale vendredi pour faire cette annonce : la vice-cheffe Véronique Hivon, députée de Joliette, Nicolas Marceau, député de Rousseau, Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, Daniel Breton, candidat de Saint-Hyacinthe, Jacques Tétreault, candidat de Johnson, Normand Beauregard, candidat de Louis-Hébert, Diane Roy, candidate de Drummond-Bois-Francs ainsi que la présidente du comité national des jeunes du PQ, Frédérique Saint-Jean.

Plus de détails à venir.