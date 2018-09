« C’est incroyablement excitant d’être l’une des premières villes de l’Ouest canadien à faire tester par nos citoyens une navette entièrement autonome », s'est félicité le maire d'Edmonton, Don Iveson, jeudi.

La Ville et ses partenaires de recherche offriront des trajets gratuits dans trois secteurs. Les habitants pourront avoir accès au bus en faisant la queue ou s'inscrivant à l'avance sur Internet.

La navette, pouvant contenir 12 passagers, est réalisée par EasyMile, une entreprise basée à Toulouse, dans le sud de la France.

Le véhicule autonome sera à Blatchford du 9 au 16 octobre, à Chappelle Gardens du 17 au 21 octobre et à Old Strathcona du 2 au 4 novembre.

Le véhicule, appelé ELA pour « Electric Autonomous », roulera à 12 km/h et sera équipé d'une rampe d'accessibilité.

Pour assurer la sécurité du public, la navette sera séparée du reste de la circulation et un conducteur sera présent à bord pour arrêter le bus si nécessaire.

Être à l'avant-garde

Les personnes utilisant la navette seront invitées à remplir un questionnaire en ligne pour partager leur expérience.

« Il est important de comprendre ce que les gens pensent du changement technologique", a déclaré Stephanie McCabe, directrice de la branche stratégie de la Ville.

« La technologie des transports et des véhicules évolue rapidement et les villes sont à l'avant-garde de ce changement », a déclaré le maire Don Iveson. « Il est important que nous commencions à comprendre les utilisations et les impacts potentiels ainsi que les perceptions des citoyens ».

Une navette ELA est à l'essai jusqu'au 30 septembre à Calgary entre le zoo et le centre Telus Spark de 10 h à 16 h.