Un texte de Julien Lecacheur

C'est avec un immense sourire que Pierre-Olivier Joseph a sauté sur la glace du centre Eastlink, jeudi dernier, pour affronter le Titan d'Acadie-Bathurst. Un premier match cette saison, synonyme de retour à la maison pour le capitaine des Islanders de Charlottetown.

J'avais hâte de voir les gars dans la chambre, puis de revoir les partisans et de finalement revenir à une place que j'appelle la maison Pierre-Olivier Joseph, capitaine des Islanders de Charlottetown

Absent du camp d'entraînement, Pierre-Olivier Jospeh a passé une grande partie de l'été en Arizona. Sélectionné en juin 2017 au 23e rang par les Coyotes de l'Arizona, le natif de Laval, au Québec, a participé à son premier camp d'entraînement de la LNH en septembre dernier. Un moment inoubliable qui lui a permis d'apprendre et de progresser.

Au moment où j'ai été repêché, je ne pensais pas que c'était vrai. J'étais tellement nerveux lors du premier camp. Mon jeu ne reflétait pas qui j'étais vraiment. Cette année était différente. Le fait d'avoir passé tout l'été là-bas m'a permis d'être plus à l'aise; j'étais moins nerveux. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction , souligne le joueur, satisfait de son camp d'entraînement.

Pierre-Olivier Joseph souhaite décrocher la Coupe du président cette saison avec les Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Son objectif : soulever la Coupe du président

Pierre-Olivier Joseph regarde intensément le jeu depuis le ban des joueurs. Photo : Julien Lecacheur

Maintenant de retour à Charlottetown, Pierre-Olivier Joseph se concentre uniquement sur cette saison. Comme lui, les joueurs des Islanders veulent effacer le souvenir des deux défaites subies deux années de suite en demi-finale de la Coupe du président. Le capitaine des Islanders n'a pas oublié ce douloureux moment. Il préfère néanmoins se tourner vers cette nouvelle année qui pourrait être une nouvelle fois excellente pour l'équipe.

C'est un départ à zéro. On veut juste construire une nouvelle équipe dans la chambre. Comme cela, quand nous arriverons en séries, nous serons prêts pour compétitionner. Pierre-Olivier Joseph, capitaine des Islanders de Charlottetown

Pierre-Olivier Joseph est l'un des joueurs des Islanders de Charlottetown les plus aimés des partisans. Photo : Julien Lecacheur

Et Pierre-Olivier Joseph fonde de grands espoirs en cette équipe et cette saison. Pendant trois ans, le défenseur a participé au développement des Islanders. Et après la surprise de l'an passée, il souhaite aller plus loin et participer à l'écriture d'une nouvelle page d'histoire de la formation.

Pendant trois ans, nous sommes allés de plus en plus loin en séries. Alors cette anné,e c'est un véritable objectif en tant qu'équipe d'aller encore plus loin. Je pense que nous avons un bon noyau d'équipe ainsi que de bons joueurs qui viennent d'arriver alors je pense que nous sommes dans la bonne voie , déclare-t-il.

Dans les traces de son frère

Mathieu Joseph (droite) Photo : La Presse canadienne/Alan Diaz

Pierre-Olivier Joseph souhaite aussi marcher dans les traces de son grand frère, Mathieu Joseph. Ce dernier a soulevé la Coupe du président en 2017 avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Spectateur lors de ce moment, Pierre-Olivier Joseph espère à son tour soulever le précieux trophée en mai prochain.