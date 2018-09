C'est le cas au Séminaire de Sherbrooke où, ce vendredi, les élèves seront invités à exercer le droit de vote. On invite les jeunes à se présenter ce midi. On a deux pôles de vote dans l'école. Ils doivent avoir une carte d'identification. Il y a des scrutateurs qui vont prendre leur nom et leur donner le bulletin de vote officiel. Ils pourront exercer leur droit de citoyen , explique l'enseignante en univers social, Renée Lévis.

Si dans plusieurs écoles, les résultats seront connus au lendemain de l'élection officielle, au Séminaire, les élèves connaîtront leur choix en fin de journée. L'école tient cette activité depuis une dizaine d'années et chaque fois, le résultat étudiant est très près de la réalité. On trouve que l'école est assez baromètre. Les élèves ont toujours ciblé le candidat qui va être élu dans la circonscription de Sherbrooke. Cependant, la différence cette année, c'est qu'on a un coude à coude avec quatre candidats. La lutte est serrée. Je ne sais pas si on sera aussi baromètre , se demande Mme Lévis.

Un débat en devoir

Tous les enseignants d'univers social profitent de la campagne électorale provinciale pour jaser politique avec les élèves. Ils ont eu en devoir d'écouter 30 minutes l'un des débats des chefs. Comme un peu l'ensemble de la population, ils sont un peu mêlés dans toutes les promesses, les idées politiques. Notre rôle est de décortiquer toute cette information. Ils s'intéressent vraiment à ça , ajoute-t-elle.

La tranche d'âge des 18-34 ans est celle qui vote le moins aux élections et l'enseignante souhaite faire augmenter cette statistique avec la tenue de l'activité de simulation de vote. C'est quand même 30 % des électeurs. On veut vraiment les intéresser. Par notre stimulation, on veut leur montrer que c'est facile d'aller voter et que c'est même un privilège.

Dans l'ensemble de la province, 150 000 jeunes ont participé à cette activité.