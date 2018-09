Un texte de Stéphane Bordeleau

Une fois de plus, les automobilistes qui tenteront d’entrer à Montréal par le pont Champlain se heurteront à des détours et à des files de voitures en raison de la fermeture de l’autoroute 15 nord à partir de la sortie 58, sur L’Île-des-Sœurs, jusqu’au boulevard Édouard-Montpetit, sur l’autoroute Décarie, et ce, de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h.

L’entrée de l’autoroute 15 nord en provenance de la rue Sherbrooke Ouest sera quant à elle fermée jusqu’à dimanche 5 h.

Nombreuses fermetures dans l’échangeur Turcot

Construction d'une bretelle en acier sur le chantier du nouvel échangeur Turcot. Photo : Radio-Canada/Ministère des Transports du Québec

En plus de la fermeture de l’autoroute 15 nord sur tout le parcours de l’échangeur où les travailleurs s’affairent à démanteler les structures de béton de l’ancien échangeur, plusieurs bretelles et accès seront aussi fermés pour toute la durée du week-end.

La bretelle en provenance de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

La bretelle de la route 136 (autoroute 720) ouest pour l’autoroute 15 nord sera quant à elle fermée de samedi 3 h 30 jusqu’à 20 h.

Pour les automobilistes qui circulent en direction de la route 136 est au centre-ville, l’autoroute 20 est sera complètement fermée à la hauteur de l’échangeur Turcot de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

La bretelle de l’autoroute 15 sud sera par ailleurs fermée de samedi 3 h 30 jusqu’à 20 h.

La bretelle de l’autoroute 15 sud pour l’autoroute 20 ouest sera aussi fermée de samedi 3h30 jusqu’à 20h.

Fermetures dans les rues avoisinantes

Plusieurs fermetures seront aussi à prévoir aux abords du chantier de l’échangeur Turcot.

La rue Notre-Dame Ouest demeurera fermée entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul jusqu'au 8 octobre, 5 h.

Le chemin de la Côte-Saint-Paul entre le boulevard Monk et la rue Notre-Dame Ouest sera fermé quant à lui jusqu'au 1er octobre, 5 h.

La circulation sera impossible sur le boulevard De La Vérendrye en direction est entre la rue Galt et l'avenue de l'Église de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Enfin, la voie de droite sera fermée sur la rue St-Jacques Ouest entre la rue De Courcelle et la bretelle pour le CUSM – de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Autoroute 20

Des travaux seront aussi à prévoir sur l’autoroute 20 est, où une voix sera retranchée entre les échangeurs Montréal-Ouest et Angrignon de vendredi 23 h 59 jusqu’à lundi 5 h.

Fermeture du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sera fermé dans les deux directions de samedi soir à dimanche matin. Photo : La Presse canadienne/Paul Chiasson

En plus du chantier de l’échangeur Turcot qui perturbe la circulation dans l’ouest de Montréal, les automobilistes qui circulent dans l’est de la ville auront aussi droit à la fermeture complète du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine dans les deux directions à partir de 23 h samedi jusqu’à dimanche 8 h.

Les accès au pont-tunnel seront quant à eux fermés à partir de 22 h le samedi, et ce jusqu’à 9 h dimanche matin.

Route 132

Deux tronçons de la route 132 seront aussi fermés ce week-end.

Le premier segment sera fermé en direction est à partir de la sortie 53 (Pont Champlain, Montréal, Sherbrooke, Québec) et l’entrée suivante du vendredi 22 h à lundi 5 h.

Le second segment sera fermé en direction ouest entre la sortie 75 (Pont Champlain, Montréal, Sherbrooke, Boul. Rome) et l’entrée suivante à partir de vendredi 22 h jusqu’à lundi 5 h.

Le boulevard Marie-Victorin sera quant à lui ouvert dans les deux sens.