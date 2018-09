Les deux femmes, qui ont fréquenté l’école de Bells Corners à quatre ans d'intervalle, accusent Timothy Stanutz d’avoir développé des relations sexuelles suivies avec elles.

M. Stanutz a péri dans un accident d’automobile en mai 2017. Il était âgé de 57 ans.

Aucune des allégations des poursuites civiles n’a été prouvée en cour.

Les faits allégués sont survenus entre 1997 et 2004, lorsque les deux femmes étaient des adolescentes. Elles clament que le conseil scolaire n’a pas respecté son devoir légal de faire en sorte que ses élèves soient en sécurité .

Dans une déclaration à CBC après que les poursuites furent déposées mercredi, le conseil scolaire s’est dit très troublé par les allégations.

Le Conseil a dit offrir sa pleine collaboration au Service de police d’Ottawa dès qu’il eut été mis au courant des allégations d’inconduite sexuelle de l’ancien enseignant.

Les identités des deux femmes, maintenant âgées de 31 et 35 ans, sont protégées par un ordre de non-publication.

Les femmes ont aussi déposé des plaintes criminelles séparées contre M. Stantuz au printemps 2016, menant à six accusations dont agression sexuelle.

À l’époque, Timothy Stanutz enseignait toujours la musique à l’École secondaire Bell. Il a pris sa retraite en juin 2016.

Peu après sa mort, la Couronne a retiré les accusations criminelles.

Un éducateur « modèle »

Chaque poursuite totalise 1,9 million de dollars.

Il y a des dommages pour la souffrance, pour perte de revenus passés et futurs et des dommages punitifs , a affirmé Karine Devost, l’avocate qui représente les deux femmes.

Les poursuites indiquent que Stanutz était un éducateur modèle, un membre droit du corps professoral, aimé par beaucoup d’élèves et d’enseignants .



Les plaignantes ont affirmé qu’elles admiraient M. Stanutz et avaient confiance en lui .

Il était un enseignant populaire et primé qui a remporté des prix d’excellence en enseignement de l’Université Carleton en 1999 et du Conseil scolaire d’Ottawa-Carleton en 2011.

Or, les poursuites civiles soutiennent que M. Stanutz a profité de sa position d’autorité.

La relation qu’a développée M. Stanutz avec la plaignante sous le prétexte de relation enseignant-élève a permis à M. Stanutz de se retrouver seul avec la plaignante et d’exercer un contrôle total sur elle et de l’agresser sexuellement , selon des documents soumis à la Cour supérieure de l’Ontario.

Il n’y a aucune raison de ne pas croire ces femmes. - Karine Devost, avocate

Une plaignante qui a étudié en musique avec M. Stanutz entre 1997 et 2002 allègue qu’elle a été prise en charge par l’ancien enseignant.

Elle affirme que les agressions ont débuté avec des câlins, mais ont vite progressé à la molestation et des gestes à caractère sexuel incluant des embrassades et des comportements allant jusqu’à la masturbation.

La deuxième plainte est en lien avec des évènements survenus entre 2001 et 2004, lorsque la femme avait une confiance aveugle envers Timothy Stanutz. Les agressions dont elle a été victime incluaient des comportements tels la fellation.

Ces femmes ont souffert depuis ces évènements et il y a des preuves qui soutiennent les faits allégués , a affirmé l’avocate Devost.

Honte, culpabilité et confusion

Les agressions leur ont causé de la douleur physique, de l’anxiété, de la honte, de la confusion à l’égard de la sexualité et des difficultés à interagir avec des figures d’autorité, selon les différentes déclarations.

Les deux femmes soutiennent que les agressions sont survenues à l’École secondaire Bell à l’intérieur et autour du département de musique. Dans les deux cas, les agressions ont cessé après que les femmes eurent gradué.

Les poursuites clament que le conseil scolaire est responsable et n’a pas supervisé, contrôlé et guidé M. Stanutz de façon adéquate, qu'il n'a pas réagi de façon efficace et a négligé de reconnaître le comportement auquel s’adonnait l’enseignant, notamment auprès des plaignantes.