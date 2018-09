Cette avancée dans le domaine scientifique a été dévoilée plus tôt cette semaine. Pratiquée au chevet du patient, elle permettra d'améliorer la rapidité et la précision du diagnostic, de fournir un traitement plus précoce et d'améliorer les résultats en matière de santé.

La tuberculose tue des millions de personnes dans le monde chaque année et constitue la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le sida.

« Les tests utilisent un anticorps pour détecter la présence d'un glucide produit par l'organisme responsable de la tuberculose », explique Todd Lowary, professeur au département de chimie de l'Université de l'Alberta et collaborateur au projet.

« Les tests sur les lieux où les soins sont prodigués sont importants, car ils peuvent être effectués dans des zones où l'accès aux soins de santé est faible et relativement peu sophistiqué », affirme le professeur.

L'expert en synthèse de glucides fait partie d'une équipe internationale qui a collaboré au projet, notamment avec la Fondation pour les nouveaux diagnostics innovants (FIND) et Fujifilm. Le test est d'ailleurs appelé Fujifilm SILVAMP TB LAM.

« Notre contribution était de filtrer la spécificité d'une sélection d'anticorps possibles contre un panel de glucides différents afin d'identifier le meilleur anticorps, affirme le professeur Lowary. Cela a conduit à une sensibilité accrue du diagnostic. »

Appel à des partenaires

L'équipe de chercheurs a lancé un appel à des partenaires d'essai pour effectuer des tests dans des environnements cliniques.

Des études visant à vérifier l'efficacité du nouveau test avec des patients séronégatifs et de nouveaux anticorps sont en cours de développement pour améliorer sa performance.

La recherche a été menée avec le soutien du Alberta Glycomics Centre et de la Fondation Bill et Melinda Gates.