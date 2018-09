Alors que les quatre quatuors amorçaient le neuf de retour, tous les duels s’avéraient encore chaudement disputés, sur les allées du Golf national à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Mais en l’espace de 40 minutes, les golfeurs américains ont renversé la vapeur. Après avoir accusé des retards dans trois des confrontations face aux Européens, ils se sont retrouvés en avant dans trois des duels.

Justin Rose a signé l’un des moments forts de la matinée avec un coup de cocheur d’environ 15 verges directement dans la coupe au 12e trou. Mais cela ne lui a pas permis, avec son coéquipier Jon Rahm de résister à leurs rivaux Tony Finau et Bruce Koepka. Les Américains ont gagné par un trou.

Dustin Johnson et Rickey Fowler ont pris les choses en mains contre le duo européen formé de Rory McIlroy et Thorbjorn Olesen en remportant trois trous sur quatre en route vers un gain convaincant de 4 et 2.

Pour leur part, Justin Thomas et Jordan Spieth se sont accrochés à une mince priorité dans les trois derniers trous pour vaincre Paul Casey et Tyrrel Hatton par un trou. Ces derniers y étaient allés d'une belle poussée aux 11e, 12e et 13e pour ramener tout le monde à case départ.

Enfin, l'unique point de cette matinée pour les Européens a été l'affaire de Fransco Molinari et Tommy Fleetwood.

Contre Tiger Woods, qui participe à la Coupe Ryder pour la première fois en six ans, et son partenaire Patrick Reed, les représentants de l'Europe ont gagné 5 des 7 derniers trous pour l'emporter 3 et 1.

Soulignons que les Américains ont fait fi des huées et du chahut constant de la part de spectateurs partisans, comme c'est maintenant la tradition dans ce rendez-vous.