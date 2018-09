Le maire dit qu'il soulèvera la question lors de la réunion de la commission des services policiers, vendredi.

La porte-parole de la police, Meaghan Gray, explique que ces escouades ont été touchées par des départs à la retraite et des démissions, tout comme l'ensemble du corps policier, d'où les changements proposés.

Ces équipes sont réorganisées pour compenser la perte de policiers. Il n'y a pas de coupes supplémentaires. Meaghan Gray, porte-parole de la police

Cette réorganisation survient, toutefois, alors que la Ville est aux prises avec une flambée de violence armée, un enjeu électoral en prévision du scrutin du 22 octobre.

Le maire a promis d'embaucher 200 policiers de plus cette année s'il est réélu. Il se dit préoccupé par le sort des escouades antigang.

Au moment où nous embauchons plus de policiers et que nous obtenons plus d'argent de la province et du conseil municipal pour le service de police, nous devons, c'est certain, nous assurer que nous avons les ressources en place dans ces champs d'action clés , a-t-il affirmé vendredi matin.

Le premier ministre Doug Ford a octroyé 25 millions de dollars pour aider les policiers à s'attaquer à cette recrudescence de la violence dans les rues.

Il y a eu 81 homicides jusqu'à maintenant cette année à Toronto.