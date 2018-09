Le Parti libéral a remporté la totalité des 32 sièges de la région atlantique lors des élections fédérales de 2015.

Il ne répétera pas cet exploit l’an prochain, assure Hamish Marshall, le président de la campagne électorale des conservateurs pour 2019.

Les résultats au Nouveau-Brunswick sont une source d’espoir pour son parti, dit-il, parce que les partis fédéral et provincial ont certaines positions en commun, comme leur opposition à une taxe carbone.

Les progressistes-conservateurs néo-brunswickois ont fait campagne contre une taxe carbone. Photo : Radio-Canada/Nicolas Pelletier

Le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections de lundi, soit 22, un nombre insuffisant, toutefois, pour former un gouvernement dans l’immédiat. Avec leurs 21 sièges, les libéraux tenteront de former un gouvernement minoritaire.

Regagner des châteaux forts conservateurs

Les conservateurs ont déjà choisi sept de leurs candidats en Atlantique. D’anciens députés comme Rob Moore et John Williamson au Nouveau-Brunswick, et Scott Armstrong en Nouvelle-Écosse tenteront de regagner leur siège.

Les conservateurs croient que Rob Moore, défait dans Fundy-Royal en 2015, a d'excellentes chances de regagner sa circonscription. Photo : CBC

Selon Hamish Marshall, les conservateurs fédéraux ont de bonnes chances de reprendre les circonscriptions de Fundy-Royal et de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest ainsi que celle de Cumberland-Colchester, en Nouvelle-Écosse, où le conservateur devenu indépendant, Bill Casey, ne se représente pas.

L'émergence des verts

Par ailleurs, les résultats de lundi au Nouveau-Brunswick ont aussi démontré, selon Greg MacEachern, un stratège libéral, que les électeurs néo-démocrates ne se tournent plus automatiquement vers le Parti libéral s’ils veulent changer d’allégeance.

Le vote néo-démocrate s’est effondré, au Nouveau-Brunswick : le NPD n’a recueilli que 5 % du vote populaire, comparativement à près de 13 % en 2014. Mais ce sont les verts qui en ont bénéficié : ils ont fait élire trois députés (un seul en 2014) et ont obtenu près de 12 % du vote populaire.

Ainsi, affirme M. MacEachern, les libéraux devront redoubler d’efforts pour convaincre les partisans des tiers partis soucieux d’empêcher l’élection de candidats de droite de voter pour eux.