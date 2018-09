Contexte : il est essentiel de préciser que cette scène s’est produite à Montréal, au parc Jean-Paul II (aujourd’hui le parc Jarry), le 27 août 1986… Quelques mois plus tôt, Elton John s’était fait opérer aux cordes vocales après avoir éprouvé des ennuis lors du volet australien de sa tournée Ice on Fire.

Elton John et France Gall partagent la scène au Palais des sports de Paris, en 1982. Photo : Getty Images/AFP/PHILIPPE WOJAZER

À l’époque, Elton John n’avait pas encore 20 ans de carrière sous son nom de scène, mais il était déjà perçu comme un survivant du rock. Trente-deux ans plus tard, il sera à Ottawa (Centre Canadian Tire, 28 septembre), à Québec (Centre Vidéotron, 29 septembre) et à Montréal (Centre Bell, 4 octobre) afin de présenter sa dernière tournée, Farewell Yellow Brick Road, 50 ans après la parution de sa première chanson (I’ve Been Loving You) en partenariat avec Bernie Taupin.

50 ans de carrière

Au terme de ce concert éclatant de 1986, en toute franchise, je n’aurais pas cru qu’Elton John, né Reginald Kenneth Dwight, allait tenir le coup durant plus de trois autres décennies. En 1983, sa chanson I’m Still Standing, qui faisait état d’une rupture amoureuse, pouvait aussi être interprétée d’une autre façon, tant le pianiste faisait des abus (drogues, alcool) de toutes sortes à cette époque, ce qu’il a admis quelques années plus tard.

Les états d’âme d’Elton ont souvent été documentés par l’entremise de chansons comme Someone Save My Life Tonight (Long John Baldry), Song For Guy (le décès de son coursier à l’âge de 17 ans) ou Empty Garden (Hey Hey Johnny), l’hommage à son ami John Lennon assassiné 18 mois plus tôt. Sans compter toutes les chansons de déchirures, telles Sorry Seem to Be the Hardest Word, I Guess That’s Why They Call It the Blues et compagnie.

Dans sa jeunesse, Elton John a longtemps été un écorché vif qui n’en laissait rien paraître. Ce pianiste qui jouait déjà à la manière de Jerry Lee Lewis dans des pubs de l’Angleterre dès l’âge de 15 ans s’est bâti des personnages (Rocket Man, Captain Fantastic) et une garde-robe de scène – lunettes, costumes multicolores – à faire honte à Liberace.

Elton John dans un costume coloré le 16 décembre 1982 Photo : Getty Images/Hulton Archive

Pop irrésistible

Elton John et Bernie Taupin ont composé une foule de chansons pop irrésistibles (Your Song, Honky Cat, Crocodile Rock, Saturday Night’s Alright [For Fighting], Bennie and the Jets) et d’albums thématiques (Tumbleweed Connection, Goodbye Yellow Brick Road, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy) qui ont survécu au passage du temps.

Une fois son homosexualité assumée auprès du grand public dans les années 1980, Elton John a été de toutes les causes liées au combat contre le sida. Proche de la famille royale britannique, il a été bouleversé par le décès de la princesse Diana en 1997, allant jusqu’à réenregistrer pour elle une version modifiée de Candle in the Wind qui s’est écoulée à plus de 33 millions d’exemplaires.

Avec plus de 300 millions de disques vendus de par le monde, plus de 50 chansons figurant dans les 40 premières positions des palmarès et 5 trophées Grammy, Elton John fait partie de l’imaginaire collectif de plusieurs générations. Preuve à l’appui, il a d’ailleurs eu au moins une chanson au palmarès Billboard Hot 100 de 1970 à 2000, sans interruption.

C’est la somme de ces quelque 50 années de carrière qu’il trimballe avec lui pour ce dernier tour de piste, qui ne se terminera qu’en 2020.

Au menu : des tas de succès certifiés (Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Levon, Daniel, Don’t Let the Sun Go Down On Me, The Bitch Is Back), des chansons rarement interprétées en public (Burn Down the Mission) ou d’autres carrément extirpées des boules à mites (Border Song, Indian Sunset).

Au volume de chansons, cette tournée sera un peu moins exhaustive que le concert hors norme (34 chansons; 3 heures 20 minutes de prestation) qu’Elton John avait offert au Madison Square Garden le soir de ses 60 ans, le 25 mars 2007, mais personne ne restera sur son appétit, à en juger par les critiques des premiers concerts.

Les derniers spectacles?

La grande interrogation est toutefois ailleurs. Si on présume que cette – longue – tournée sera bel et bien la dernière d’Elton John, les concerts des prochains jours seront-ils véritablement les derniers à Ottawa, à Québec et à Montréal?

Mercredi, à quelques heures de ce qui devait être son ultime concert à Toronto, Elton John a ajouté dix spectacles à venir au Canada en 2019… dont deux à Toronto. Les concerts d’Ottawa, de Québec et de Montréal affichant complet, il n’est pas exclu que l’histoire se répète.

Après tout, quitte à faire une tournée d’adieu, aussi bien qu’elle soit payante, n’est-ce pas?