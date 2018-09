1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Interdire toute exploration et exploitation des hydrocarbures (énergies fossiles)

2- Dans quelle municipalité êtes-vous né? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis né à Cap-Chat et j’habite à Cap-Chat

Cap-Chat Photo : Joane Bérubé

3- Avez-vous des enfants?

Non

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

BAC en Science politique et Maîtrise en Communication

5- Quel est votre âge?

36 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Ces temps-ci, c’est pas mal la nouvelle génération de journalistes qui sortent de la marge autant au niveau des sujets que de la manière de les traiter.

Je pense à Judith Lussier et Lili Boisvert (Les Brutes) et aussi à Marie-Ève Tremblay (Corde sensible).

Marie-Ève Tremblay Photo : Radio-Canada

7- Quel est votre passe-temps préféré?

Aller jouer dans le bois… je fais de l’aménagement paysager sur une terre qui est à moi en arrière de Cap-Chat. (Débroussaillage, plantation d’arbres fruitiers, permaculture, bientôt apiculture, etc.)

Je ne sais pas trop comment appeler ça… genre de l’aménagement paysager / permaculture /nature… Désolé de ne pas être plus précis…

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Ouf, grosse grosse égalité entre Le parapluie de Daniel Bélanger et la chanson Et pourtant de Charles Aznavour.

Daniel Bélanger Photo : Audiogram

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Le poisson fumé! Et je dirais tout ce qui s’apprête dans un fumoir.

10- Quel est votre film préféré?

La Haine (1995) de Mathieu Kassovitz

11- Quel est votre livre du moment?

La joie suprême, c’est d’être (2016) de Jean Lemieux

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Non

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Bonne question (garder la forme physique et mentale sera un défi)... bien dormir, bien manger et se donner des moments pour complètement décrocher!

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Je n’ai pas compté! … Genre entre 40 et 60!

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

Radio-Canada… le pire est que c’est vrai … mais bon, disons « Chess.com » pour ne pas avoir l’air trop téteux!

*Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.