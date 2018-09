1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Assurer le retour du train en Gaspésie

2- Dans quelle municipalité êtes-vous née? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

New Carlisle. Maintenant, Shigawake

Vue d'un voilier naviguant dans la baie des Chaleurs Photo : Courtoisie Écovoile Baie-des-chaleurs

3- Avez-vous des enfants?

Non, pas encore

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

Oui, un DEC en Bioécologie et un BAC en Environnement

5- Quel est votre âge?

26 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Mon mari

7- Quel est votre passe-temps préféré?

La lecture

La lecture Photo : iStock

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

N’importe quoi, mais j’aime le country!

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Gâteau à la vanille

Un gâteau à la vanille Photo : Radio-Canada

10- Quel est votre film préféré?

The Blindside

11- Quel est votre livre du moment?

And then there were none – Agatha Christie

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Une chatte de 1 an, Moo et une jeune chienne de 8 mois, Lily

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Passer beaucoup de temps avec ma petite famille

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Zéro, je n’ai pas commencé encore (en date du 2 septembre)

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

Pinterest

*Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.