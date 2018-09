La veille, à Washington, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême et son accusatrice ont été auditionnés sous serment pendant de longues heures par la commission judiciaire du Sénat, lors d'une audience d'une rare intensité, retransmise sur des millions d'écrans.

Le magistrat a démenti les allégations de Christine Blasey Ford « catégoriquement et sans équivoque ». Entendue en premier au Sénat, la professeure de psychologie à l'université californienne de Palo Alto a quant à elle réaffirmé ses accusations, revenant sur l'agression dont elle dit avoir été victime à 15 ans, lors d'une fête à laquelle participait aussi Brett Kavanaugh.

Le Comité sénatorial de la magistrature pourrait dire vendredi matin s’il recommande favorablement la nomination de M. Kavanaugh au plus haut tribunal du pays, avant un vote en séance plénière qui doit se dérouler ce week-end. Selon le plan de match des républicains, le vote confirmant la nomination de Kavanaugh pourrait avoir lieu mardi.

« Nous allons voter en matinée [vendredi] et aller de l'avant », a confié à des journalistes le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell.

À peine les auditions finies, le président Trump a réitéré, sur son compte Twitter, son soutien à Brett Kavanaugh, qu'il a nommé à la Cour suprême en juillet dernier. Il a qualifié son témoignage de « puissant, honnête et prenant ».

Or, le sort du juge Kavanaugh semble désormais entre les mains d'une poignée de sénateurs : les républicains Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l'Alaska, Jeff Flake de l'Arizona, et le sénateur démocrate Joe Manchin, de la Virginie-Occidentale.

Le sénateur Jeff Flake a reconnu qu'il s'agissait d'une « décision difficile ». Selon lui, le récit de Mme Ford était convaincant, « mais [il] manque de corroboration de la part de ceux qui étaient là ». Et lorsqu’on lui demande comment il compte voter, il se contente de dire : « Laissez-moi m'en occuper ».

Christine Blasey Ford témoigne devant la commission judiciaire du Sénat. Photo : Getty Images/Win McNamee

Si les républicains ont annoncé qu'ils comptaient poursuivre le processus de nomination vendredi, un flou demeurait jeudi soir, à savoir si le juge Kavanaugh obtenait assez de votes républicains pour aller de l'avant.

Le président de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, qui a refusé de répondre aux questions des journalistes, a fait état d’une réunion à 21 h 30, sans livrer plus de détails.

Dans les faits, les républicains peuvent accorder le feu vert au juge Kavanaugh sans le soutien des démocrates, compte tenu de leur majorité de 51 contre 49 sièges au Sénat.

Un théâtre à définir

Lors des audiences de jeudi, démocrates et républicains ont cherché à « définir le théâtre », selon Élisabeth Vallet, chercheuse à l’observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM.

En entrevue à Radio-Canada, Mme Vallet explique que l’exercice consiste à déterminer si « c’est une entrevue pour un emploi à la Cour suprême ou, au contraire, un tribunal de facto qui s’est mis en place pour juger de la culpabilité [du juge Kavanaugh] ».

« Si c’est une entrevue pour un emploi, la moralité, le caractère, la personnalité vont jouer un rôle. On n’embaucherait pas quelqu’un dont on soupçonne qu’il pourrait s’être mal comporté dans son passé », précise-t-elle.

Si on voit cette audience comme un tribunal – « ce que les républicains ont cherché à faire » –, il faut alors établir la culpabilité, selon Mme Vallet. « Et on est innocent jusqu’à ce que la culpabilité soit prouvée. »

Crédibilité

Le juge Kavanaugh « a peut-être nui à sa cause » en sortant la théorie de complot politique en la mêlant aux faits, estime Jean-Claude Hébert, avocat-criminaliste en entrevue à 24/60.

Émotif, le juge s’en est directement pris au camp démocrate, qu’il rend responsable d’une « attaque politique calculée et orchestrée, alimentée par une colère refoulée envers le président Trump et les élections de 2016 ». Il a également évoqué « une vengeance menée au nom des Clinton et par des millions de dollars de groupes de gauche ».

Selon M. Hébert, la Dre Ford aurait une longueur d'avance « si l’on faisait un test de crédibilité, que l’on transposait la scène dans une salle d’audience et qu'on remplaçait les sénateurs par un jury ».

Isabelle Richer, analyste judiciaire, n’en pense pas moins. « Mme Ford est apparue très composée, assez crédible, contrairement à M. Kavanaugh, qui est apparu, lui, très agité et très agressif ».

Résumant la journée, Charles-Philippe David, président de l’Observatoire sur les États-Unis de l’UQAM, a indiqué avoir senti « qu’on assistait à toute la légitimité du mouvement #MeToo ».

« Et [hier], on a ouvert l’arène politique à fond. »