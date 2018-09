Le numéro de téléphone ou le courriel de contact font partie des informations collectées par Facebook à des fins marketing, écrivent des chercheurs de la Northeastern University et de Princeton.

D'après l'étude, révélée cette semaine par le site spécialisé Gizmodo, sur « les sources d'informations personnelles d'identification utilisées dans le ciblage publicitaire par Facebook », l'entreprise ne dit pas clairement aux utilisateurs quelles sont les données collectées à des fins publicitaires et ne leur permet pas de « contrôler directement quelles sont les informations personnelles utilisées pour leur envoyer des publicités ».

Si Facebook reconnaît pouvoir user des contacts de sécurité pour permettre aux annonceurs de mieux cibler leurs publicités, le groupe estime informer les utilisateurs de façon claire.