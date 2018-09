Un texte de Zoé Clin

« C’est pas parce que je pars que c’est un adieu, je m’en vais juste ailleurs », précise Étienne Gravel, qui sera directeur des loisirs municipaux de la Ville de Matagami, dans la région administrative Nord-du-Québec.

Étienne Gravel dit avoir appris sa sélection pour ce nouveau travail le jour de son élection au poste de président de la FFS.

Il explique ne pas avoir eu beaucoup de doutes, car cette prochaine étape lui semblait naturelle dans son développement professionnel. « La Fransaskoisie m’a forgé pour aller vers ça, pour vivre d’autres choses », affirme-t-il, tout en disant vouloir rester en contact avec les Fransaskois.