D'abord, Philippe Couillard qui n’arrive pas à lui parler, après avoir laissé des messages mercredi soir et jeudi matin. Il me semble que quand tu es candidat, que ton nom suscite la controverse, puis que ton téléphone sonne et que c'est écrit « Philippe Couillard », tu réponds. Bizarre...

Bizarre, parce qu'on comprend que M. Ouellette parle à beaucoup de monde, en temps normal. Il parle à la Coalition avenir Québec, au point de lui transmettre des informations pour mettre sa propre formation, le Parti libéral du Québec, dans l'embarras. Il parle au Parti québécois, à Pascal Bérubé, avec qui il échange des textos. Il parle même à Amir Khadir, pourfendeur en chef du Parti libéral.

Reste la question de fond, sans réponse : pourquoi M. Ouellette a-t-il transmis de l'information embarrassante pour son parti à la CAQ?