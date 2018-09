1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Offrir un système d’éducation et des infrastructures sportives et de loisirs de haut niveau pour les citoyens de tous âges en vue d’attirer de nouvelles familles et aider les entreprises à recruter de la main-d’œuvre.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous née? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

3- Avez-vous des enfants?

Oui, trois garçons de 2 ans et demi, 7 et 8 ans.

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

Maîtrise en travail social

5- Quel est votre âge?

42 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Lucien Bouchard

7- Quel est votre passe-temps préféré?

Triathlon, randonnée en montagne et camping

Randonnée pédestre Photo : istockphoto

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

1990 – Jean Leloup

We are the champion - Queen

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Poutine!

Une poutine typiquement québécoise Photo : iStock/Fudio

10- Quel est votre film préféré?

Le confessionnal et Le polygraphe de Robert Lepage

11- Quel est votre livre du moment?

L’affaire Stéphanie Mailer de Joël Dicker et Le pouvoir? Connais pas de Lise Payette (sans savoir qu’elle allait nous quitter).

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Poisson = Timothy

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Je fais du vélo et je cours au moins deux fois par semaine (habituellement 5-6 fois.)

Des vélos et des cyclistes. Photo : iStock/zozzzzo

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Au moins 2500 (depuis mai 2018!)

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

PAPRIKA

*Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.