Selon l’avocat qui représente les résidents de l'immeuble situé au 650 rue Parliament, Vadim Kats, le bâtiment n'avait pas de câblage adéquat et les propriétaires ne se sont pas occupés des prises électriques. Me Kats estime que ce serait ce qui a causé l’incendie. Le service de pompiers de Toronto a indiqué pour sa part que la cause du feu était électrique.

Le recours collectif réclame 50 millions de dollars en dommage et 10 millions de dollars additionnels en frais punitifs et frais juridiques.

Nous n’avons pas entendu les propriétaires jusqu’à présent, mais nous espérons qu’ils puissent trouver des logements à court terme pour les résidents , explique-t-il.

Toronto Hydro n’a pas voulu commenter le recours collectif puisque la cause allait se retrouver devant les tribunaux.

Il s’agit de second recours collectif depuis l'incendie qui a chassé les quelque 1500 résidents de leur domicile.

Aucune ressouce

Yulia Tomash, une résidente du 650 Parliament Street, est derrière ce recours collectif. Elle déplore que rien n’ait été fait depuis août afin d'aider les résidents.

Je veux que ma fille puisse bien dormir le soir et ce n’est pas le cas en ce moment , explique-t-elle.

Je me sens vulnérable parce qu’il n’y a rien que l’on puisse faire en ce moment Yulia Tomash

Mme Tomash affirme avoir perdu beaucoup de biens matériels depuis l’incendie. Elle déplore que « personne n'ait rien fait ». Elle se dit « embarrassée » par cette histoire.

Yulia Tomash et sa fille. Photo : Radio-Canada

Le recours collectif doit encore être accepté par les tribunaux, ce qui peut prendre des mois.

S’il est accepté, les avocats pourront consulter les documents du bâtiment, y compris les dossiers d’entretien et d’inspection de sécurité.

Les centres communautaires

Les centres communautaires, qui avaient offert en refuge aux résidents après l’incendie, ne seront bientôt plus disponibles.

Mercredi, la Ville de Toronto a annoncé que le centre communautaire de Regent Park n’allait plus ouvrir ses portes aux résidents éprouvés.

Plusieurs mois pourraient être nécessaires avant que les résidents puissent réintégrer leur domicile. Des logements temporaires et des chambres d’hôtel ont été offerts temporairement aux locataires.

Une vingtaine de véhicules d'urgence étaient sur place. Photo : Radio-Canada/Jean-François Morissette

Le maire, John Tory, a lancé un appel à la solidarité aux Torontois pour aider les locataires.

