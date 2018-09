Un texte de Benoît Chapdelaine

« Ah bien, de la belle visite! », s'exclame une joueuse de cartes du club de l'âge d'or de Sainte-Julie, en Montérégie, en voyant son député sortant arriver dans le local du centre communautaire.

« Coudonc, vous n'étiez pas supposés jouer au bingo cet après-midi? », demande Stéphane Bergeron, à qui on explique que le bingo se termine vers 15 h 30.

La conversation dévie rapidement sur le débat de la veille diffusée à TVRS, la télévision communautaire de la Rive-Sud. Plusieurs membres du club vont sans doute demeurer fidèles à celui qui les représente depuis 2005 à l’Assemblée nationale.

Ces joueurs de cartes du club de l'âge d'or de Sainte-Julie semblaient contents de voir leur député depuis 2005, Stéphane Bergeron. Photo : Radio-Canada/Benoît Chapdelaine

« On riait assez, raconte une dame, j'ai dit à mon mari qu'ils ont peur de lui, ça n'a pas de bon sens. Vous aviez réponse à tout, c'était bien », dit la joueuse de cartes à M. Bergeron.

Jean-René Péloquin, de Québec solidaire, Suzanne Dansereau, candidate de la CAQ, et Stéphane Bergeron ont croisé le fer durant environ 45 minutes. Les deux premiers ont préféré débattre entre eux une grande partie du temps plutôt que de relancer le député sortant, seul candidat avec une expérience parlementaire.

Des extraits du débat ont été abondamment partagés sur les réseaux sociaux, en particulier par l’émission Infoman. Agnieszka Wnorowska, du Parti libéral du Québec, brillait par son absence lors de ce débat local.

« Il y a tellement d'économistes à la CAQ que je vais leur laisser le soin [d'y répondre] », lance entre autres Suzanne Dansereau, interrogée par Stéphane Bergeron sur le cadre financier du parti. À d'autres moments, la candidate de la CAQ perd le fil de ses idées et confond la date des élections en parlant du 15 octobre plutôt que du 1er.

Le transport, enjeu majeur

À son bureau électoral de Sainte-Julie, Stéphane Bergeron rappelle ses engagements pour améliorer la circulation dans la circonscription.

« C'est logique d'ajouter des voies réservées sur l'autoroute 30 pour le transport en commun, dit-il, et d'ajouter des voies réservées sur l'autoroute 20 pour le transport en commun, d'autant qu'il va y avoir des travaux au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Il faut fluidifier la circulation. Actuellement, l'autoroute 30 est un véritable stationnement. L'objectif, en bout de piste, c'est de donner davantage de temps aux familles, que les familles puissent passer plus de temps ensemble », explique-t-il.

À Varennes, où se trouve son quartier général électoral, Suzanne Dansereau rappelle avoir été pendant 16 ans mairesse de Contrecoeur et 4 ans préfète de la MRC de Marguerite-d'Youville, qui regroupe les mêmes municipalités que la circonscription. Elle affirme que Verchères est considérée comme acquise au Parti québécois et que, par conséquent, elle a été ignorée au fil du temps à la fois par les gouvernements libéral et péquiste.

Avec la CAQ, ce sera différent, assure-t-elle. Elle s'engage entre autres à soutenir le projet du nouveau terminal de Contrecoeur du port de Montréal et à réduire, elle aussi, la congestion routière en élargissant l'autoroute 30, entre les autoroutes 10 et 20.

« On va faire des voies dédiées pour le transport en commun, les voitures électriques et le covoiturage », précise-t-elle en mentionnant qu'actuellement, « que tu passes à 2 h de l'après-midi, 4 h ou 5 h, c'est encore pire, ça congestionne vers les Promenades St-Bruno. On en a pour plusieurs heures ».

Après l'entrevue, Suzanne Dansereau part dans sa voiture électrique avec son mari et Lyne Beaulieu, sa directrice de campagne et conseillère municipale de Varennes depuis 2009.

« Je connais très bien Mme Dansereau, depuis plusieurs années. Quand elle a annoncé qu'elle se présentait pour la CAQ, dans les minutes qui ont suivi, j'ai dit : "Regarde Suzanne, je suis ta femme. Go, on part et je t'aide là-dedans" », raconte-t-elle.

La candidate de la CAQ dans Verchères, Suzanne Dansereau (3e à partir de la gauche), estime qu'elle doit garder le contact avec les organismes d'entraide comme celui qu'elle a visité à Saint-Amable. Photo : Radio-Canada/Benoît Chapdelaine

Vingt minutes plus tard, on les retrouve au Centre d'entraide bénévole de Saint-Amable, sur la rue Principale.

« Notre mission, indique le directeur Jean-Pierre Messier, ce sont surtout les personnes âgées, popote roulante, dîner communautaire, aide aux impôts, on a un vestiaire, un entrepôt... » Il fait part des difficultés des organismes comme le sien à répondre aux demandes de la population.

« Moi, je ne ferai peut-être pas de miracles, prévient la candidate de la CAQ, qui dit avoir constaté comme mairesse l'importance de l'entraide. Ce ne sont pas des promesses électorales, mais je veux être près de ces gens-là. Si on perd ces organismes-là, bien, méchant problème, méchant problème. »

Allégeance péquiste

À quelques kilomètres de là, au salon de quilles de Sainte-Julie, Roger Fournier, 76 ans, analyse la campagne électorale. « Même si je ne suis pas d'accord avec ce que dit le chef Jean-François Lisée, j'appuie mon candidat dans le comté », affirme-t-il.

Entre deux abats, Roger Fournier a discuté politique avec notre journaliste. Photo : Radio-Canada/Benoît Chapdelaine

Il dénonce en particulier la manière dont le chef du PQ s'en est pris à Manon Massé et Québec solidaire au cours du dernier débat télévisé en français et les jours suivants. « Plus la campagne avance, plus on se rend compte que le vote va être extrêmement divisé. Je pense qu'on va avoir des surprises le 1er octobre », annonce M. Fournier.

La circonscription de Verchères, que l'ex-premier ministre Bernard Landry a représentée de 1994 à 2005, vote sans interruption pour le Parti québécois depuis 1976.