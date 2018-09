Selon le site internet de la Fête de la culture, plus de 450 événements auront lieu de vendredi à dimanche au Manitoba. Tous ces événements sont gratuits et cela permet de démocratiser l’accès à la culture. « C’est vraiment essentiel », insiste Nicole Matiation. « On a besoin d’offrir aux gens la possibilité de s’engager et participer à des activités culturelles sans avoir la barrière de frais à payer. »

Les activités sont nombreuses, variées et ouvertes à tous. « On peut explorer l’histoire au Musée de Saint-Boniface. Il y a aussi de l’art public qui sera présent juste pendant le week-end... »

C’est une occasion d’explorer la créativité des artistes de Winnipeg et aussi sa propre créativité. Nicole Matiation, coprésidente de la Fête de la culture

Le Musée des beaux-arts de Winnipeg profitera d’ailleurs de cette fête pour lancer sa nouvelle exposition intitulée The 80s image, qui explore la résilience des peintures et de la photographie pendant les années 1980, alors que les médias vidéo, le cinéma, l’imagerie satellite et d’ordinateur se développaient et prenaient de plus en plus de place dans la société de l’époque.

Mettre la main à la pâte

Plusieurs attractions comptent aussi sur la participation du public. Ainsi, il sera par exemple possible de voir des films tout en pédalant sur un vélo stationnaire pour créer l’électricité nécessaire pour alimenter un projecteur.

« Les activités offrent une occasion de mettre la main à la pâte, poursuit Nicole Matiation. Que ce soit l’écriture, la peinture, la danse... »

Pas que dans la capitale

Nicole Matiation insiste sur le fait que l’événement a lieu à l’échelle de la province. La municipalité de Flin Flon est d’ailleurs une chef de file. « Ça a été une des premières petites villes à s’engager dans la Fête de la culture et ils ont plus de 100 activités ce week-end. Il y a une communauté de personnes engagées depuis longtemps dans les arts à Flin Flon », explique-t-elle.

Outre Flin Flon, la coprésidente recommande les activités musicales à Sainte-Anne. « Cette année, à travers le Canada, il y a une thématique musicale, de rythmes, donc il y a beaucoup d’activités [de ce genre] ».

Pour ce qui est de Winnipeg, le meilleur moyen de découvrir les performances artistiques est « d’explorer par quartier ». « Il y a tout un circuit qu’on peut faire à Saint-Boniface, de même dans le quartier de Bourse », cite, entre autres, Nicole Matiation.