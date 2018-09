La comédienne Salma Hayek interprète Eva Torres, une dame qui oeuvre dans le monde de la finance. Photo : The Hummingbird Project

The Hummingbird Project a été tourné en anglais et met notamment en vedette Salma Hayek, Alexander Skarsgård et Jessie Eisenberg.

Le film raconte l'histoire de deux cousins qui veulent installer une fibre optique entre le Kansas et le New Jersey pour gagner quelques millisecondes et des millions de dollars lors de leurs transactions en bourse.