Pour l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique (BCCLA), cette demande du gouvernement fédéral est une violation flagrante du principe voulant que la justice se doive d’être publique.

Une affaire devant les tribunaux depuis 2014

Les faits se sont produits il y a quatre ans, quand la BCCLA a déposé une plainte devant le comité de surveillance des services des activités de renseignement de sécurité, un organisme de contrôle du SCRS.

L’association y alléguait que le SCRS avait violé la Charte canadienne des droits et libertés en espionnant illégalement des militants anti-oléoducs et des membres de groupes environnementaux qui s’opposaient au projet de pipeline Northern Gateway, destiné à acheminer le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'au port en eaux profondes de Kitimat, en Colombie-Britannique. Un projet qui, depuis, a été abandonné.

La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité interdit au SCRS de collecter des informations sur des Canadiens, à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent une menace à la sécurité nationale.

Des écologistes vus comme une menace à la sécurité du pays

La plainte de la BCCLA citait des documents obtenus grâce à la Loi sur l’Accès à l’information, qui suggéraient que certaines organisations étaient vues comme de potentiels risques sécuritaires simplement parce qu’elles réclamaient plus de mesures pour protéger l’environnement.

Elle affirmait aussi que le SCRS a partagé des renseignements avec l'Office national de l'énergie concernant de prétendus groupes « écologistes radicaux » qui voulaient participer aux audiences publiques sur le projet d'oléoduc.

Selon la plainte, le SCRS aurait exercé sa surveillance sur les organismes EcoSociety, Leadnow, ForestEthics Advocacy Association, Dogwood Initiative, le Sierra Club de la Colombie-Britannique, le Conseil des Canadiens et le mouvement Idle No More.

Des audiences à huis clos devant le comité de surveillance

En août 2015, le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité avait tenu des audiences à huis clos sur le sujet à Vancouver, avant de rejeter, en octobre 2017, la plainte de la BCCLA, qui conteste maintenant cette décision devant la Cour fédérale.

Toute la preuve que le comité a entendue est cependant placée sous le sceau de la confidentialité. Le gouvernement fédéral affirme qu’il n’est pas dans l’intérêt public qu’elle soit rendue publique, pour des questions de sécurité nationale.

Un point de vue incohérent ?

Pour Paul Champ, avocat pour l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, c’est un point de vue incohérent. « On peut se demander pourquoi les audiences doivent être secrètes si la position du gouvernement est qu’il n’y a pas eu d’espionnage des écologistes. »

Il affirme aussi que si le juge accède à la demande d'Ottawa, cela signifiera que toutes les futures demandes de révision des décisions du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité seront protégées par un sceau de confidentialité.

« Nous croyons que cela aurait un impact négatif sur la reddition de compte du SCRS envers la population », affirme-t-il.