Le député sortant de Rivière-du-Loup–Témiscouata et candidat pour le Parti libéral, Jean D’Amour, s’est dit très fier de la campagne électorale qu’il a menée dans la circonscription. Il affirme avoir mené une campagne intense, qui lui a permis de rencontrer des milliers de citoyens dans les 43 municipalités que compte la circonscription.

Le candidat a notamment mis de l’avant des propositions pour contrer la pénurie de main-d’œuvre et il s’est engagé à mettre en place une meilleure accessibilité au réseau cellulaire et à Internet haute vitesse.

Le candidat du Parti libéral du Québec dans Rimouski, Claude Laroche, s’est aussi dit satisfait de sa première campagne, qui s’est, selon lui, déroulée de façon positive et dans le respect.

Le candidat a réitéré ses engagements pour la circonscription, soit le développement d’une faculté de médecine à Rimouski, le parachèvement de l’autoroute 20, le développement de l’industrie touristique et l’amélioration de l’offre de soins à domicile.

Contrairement au chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, Claude Laroche ne croit pas qu’il se mène une lutte à deux entre le Parti québécois et la CAQ dans Rimouski. Il croit en ses chances de gagner le 1er octobre.

Le chef de la CAQ a quant à lui fait une visite éclair au Bas-Saint-Laurent. Après un rassemblement militant à Rimouski hier soir, il était de passage à Rivière-du-Loup ce matin.

Le chef de la CAQ, François Legault, répond aux questions du syndicat de l'enseignement du Grand-Portage. Il affirme qu'il veut valoriser la profession

Il a été accueilli par des manifestants du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage qui se disent inquiets pour le maintien des écoles publiques au Québec.

Le chef a pris le temps de répondre à leurs questions. Il leur a dit qu’il souhaite valoriser la profession d’enseignant.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Le candidat indépendant dans la circonscription de Bonaventure a quant à lui fait son bilan à Maria.

S’il est élu député, Guy Gallant s’engage à mettre sur pied cinq tables de concertation soit en santé, en main-d’œuvre-emploi-éducation et jeune, une autre en tourisme, une table de concertation en logement et enfin en développement économique et social.

Le candidat estime qu’un député indépendant serait en mesure de mieux faire entendre la voix de la région d’autant plus dans l’éventualité d’un gouvernement minoritaire au Québec. Selon lui, cette situation serait l’idéale, car un député indépendant pourrait avoir un poids plus important dans la balance du pouvoir.

Côte-Nord

De son côté, le candidat du Parti québécois dans René-Lévesque, Martin Ouellet, croit avoir fait tout en son pouvoir pour convaincre les électeurs de l’élire à nouveau.

En quête d’un second mandat, il s’agissait de sa première campagne électorale en tant que député sortant.

Martin Ouellet affirme que des électeurs auraient aimé qu’il visite leur coin de la circonscription plus souvent au cours des dernières années. Selon lui, les citoyens semblent généralement satisfaits du travail qu’il a mené dans l’opposition et des propositions présentées pendant le dernier mois.

Le candidat dit avoir croisé régulièrement Jonathan Lapointe du Parti libéral pendant la campagne électorale, mais déplore l’absence des candidats de la Coalition avenir Québec, du Parti conservateur et de Québec solidaire sur le terrain.