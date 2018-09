Synopsis : Le Caire, 2011. Alors que la mobilisation populaire est à son comble sur la place Tahrir, Asma et Mazen, qui se sont connus dans une réunion politique, vivent leurs premiers instants en amoureux au sein d’une foule immense. Il y a là Khaled et Dania, étudiants en médecine, occupés à soigner les blessés de la manifestation. Lui est le fils d’un simple chauffeur, elle est la fille du général Alouani, chef de la Sécurité d’État, qui a des yeux partout, notamment sur eux. Chacun incarne une facette de cette révolution qui marque un point de rupture, dans leur destinée et dans celle de leur pays.

L'écrivain Alaa El Aswany Photo : Marc Melki

Auteur : Né en 1957, Alaa El Aswany exerce le métier de dentiste dans le centre du Caire. Son roman L’Immeuble Yacoubian, publié en France en 2006 par Actes Sud, est devenu un phénomène éditorial international. Depuis le 25 janvier 2011, il est l’un des principaux relais de la révolution égyptienne auprès des médias français. Actes Sud a également publié ses romans Chicago (2007) J’aurais voulu être égyptien (2009), et Automobile Club d'Egypte (2014) ; ainsi que son essai Chroniques égyptiennes (2011). Sa plus récente parution s'intitule J'ai couru vers le NIl.

On aime :

la complexité des personnages;

le personnage machiavélique de Nourhane;

le récit choral.