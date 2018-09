Les représentants du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec ont indiqué lors d'un point de presse, jeudi, qu'ils prévoient abattre plus de 300 cervidés dans les prochaines semaines en Outaouais et dans les Laurentides pour s'assurer que la maladie débilitante chronique découverte chez une bête d'élevage récemment ne se propage pas.