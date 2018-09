Depuis la rentrée scolaire, l'école primaire Saint-Jean-Baptiste consacre quelques heures par semaine à l'importance de l'exercice du droit de vote. Le projet, qui se tient pendant la durée de la période électorale, s'adresse aux élèves de 5e et 6e année.

« On a parlé des candidats dans Taschereau plus spécifiquement et on élargissait vers les 22 partis qui sont représentés dans la province », explique l'enseignant Jean-François Mercure.

Le projet atteindra son point culminant vendredi lors d'une simulation d'un vote où l'ensemble des candidats de la circonscription de Taschereau seront sur le bulletin.

« Je n'étais pas vraiment intéressée à ça, mais depuis qu'on a parlé beaucoup dans la classe, j'aime vraiment ça », admet Lily Thébaudeau, une élève.

« Je pense que c'est important de voter, car les partis pour lesquels on vote, c'est eux qui décident de notre avenir », ajoute sa consoeur Lionève Guillemette.

Il y a encore des pays qui se battent pour ce droit. Ils se battent pour ça et beaucoup de jeunes de notre âge rejettent ce droit. Quand on peut le faire, c'est important de le faire. Miguel Angel Garcia, élève de l'école secondaire de Rochebelle

À l'école de Rochebelle, quelque 200 élèves de première à 5e secondaire sont également invités à participer, sur une base volontaire, à une simulation électorale, un programme mis en place par Élections Québec.

Les résultats seront connus en même temps que ceux du vrai scrutin, lundi soir.

Avec les informations de Nicole Germain