Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de Relations avec les Autochtones et Réconciliation, Sol Mamakwa, s’est insurgé lors de la période de questions à Queen’s Park jeudi sur le sujet.

Le député de Kiiwetinoong déplore que les négociations stagnent entre l’Ontario et les représentants de neuf Premières Nations.

La chef de la Première Nation Eabametoong, [Elizabeth] Atlookan, est ici aujourd’hui. Est-ce que le premier ministre va demander à son ministre des Affaires autochtones de rencontrer la chef Atlookan plutôt qu’utiliser les bulldozers pour le développement du Cercle de feu , a-t-il demandé.

En août, Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l’Ontario, avait assuré qu’il rencontrerait les leaders autochtones le plus tôt possible. Or près de deux mois plus tard, aucune renconte n'a eu lieu, déplore M. Mamakwa.

Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, Jeff Yurek, a répondu à la question du député de Kiiwetinoong.

Le ministre des Affaires autochtones prend ses fonctions au sérieux et continuera de consulter les Premières Nations afin de bâtir des partenariats à long terme , a-t-il rétorqué.

Le Cercle de feu possède un important gisement de chromite et autres minéraux dans les terres basses de la baie James. Il est situé à environ 575 km au nord de Thunder Bay.

Avec des informations de CBC