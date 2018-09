1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Je m’engage à assurer la continuité et à défendre les avancées et les acquis qui ont favorisé le développement des Îles au cours des dernières années.

Ce qui me tient à cœur, c’est d’améliorer la qualité de vie de tous les Madelinots et les Madeliniennes, peu importe leur allégeance politique. C’est pour ça que je propose de « Choisir de vivre aux Îles », en réaffirmant notre insularité, en assurant la qualité de vie aujourd'hui et demain et en soutenant notre économie pour qu’elle continue de performer.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous née? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis née aux Îles-de-la-Madeleine. J’ai grandi et j’habite encore aujourd’hui dans le village de Bassin.

3- Avez-vous des enfants?

Mon conjoint et moi n’avons pas d’enfants.

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

Oui, j’ai complété un bac en Droit à l’Université Laval et je possède également un diplôme en Droit notarial.

5- Quel est votre âge?

J’ai 48 ans.

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

J’ai eu la chance d’avoir eu deux mentors qui m’ont grandement inspirée en me guidant tout au long de ma carrière. Ils sont demeurés toujours très accessibles et ils m’ont transmis leurs conseils et m’ont fait bénéficier de leur expérience avec une sagesse qui continue de m’inspirer.

7- Quel est votre passe-temps préféré?

J’ai un petit penchant pour les arts visuels. Je ne suis pas une artiste, mais j’adore découvrir de nouvelles œuvres. Ce genre de talent m’épate.

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Chante, de Michel Fugain

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Je ne peux jamais refuser un morceau de tarte Key Lime.

10- Quel est votre film préféré?

Je ne suis pas une grande cinéphile, mais je suis une « fan finie » de voitures et je dois avouer que mon plaisir coupable est la série de 7 films Rapides et dangereux (Fast and Furious), pour l’ingéniosité et la performance des véhicules.

Dans un tout autre registre, La Mélodie du bonheur me rappelle beaucoup mon enfance, particulièrement la trame sonore.

11- Quel est votre livre du moment?

Les valeurs libérales et le Québec moderne de Claude Ryan.

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

J’adore les chiens, en particulier les braques allemands. Mon conjoint et moi en avons eu 3 depuis que nous sommes ensemble : Kami, Chef et Charlie.

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Le secret de la bonne forme pour moi est tout simplement une bonne nuit de sommeil. Ça recharge mes batteries et je suis prête pour de nouveaux défis !

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Comme on dit ici, ce n’est pas pareil aux Îles ! C’est un petit milieu et en général, nous ne faisons pas de porte-à-porte. Je rencontre plutôt les électeurs dans les lieux et les activités publics, ainsi que dans des rencontres de cuisine qui sont organisées.

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

Ce n’est pas vraiment une application, mais ce que je préfère dans mes appareils électroniques, c’est mon Apple Watch qui me permet de respecter mon agenda et de demeurer au fait de mes communications de façon efficace.

