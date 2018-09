Avec les informations de Boualem Hadjouti

Guy Bourgeois a fait le bilan de sa campagne jeudi après-midi à Val-d'Or.

Il affirme avoir réalisé tous ses engagements pris en 2014, que ce soit en santé, en formation professionnelle, dans le domaine sportif ou en matière de logements sociaux.

Il a également réitéré ses nombreuses promesses pour un prochain mandat, au profit des aînés, pour résorber la crise de la main-d'oeuvre, la construction de logements, l'amélioration du transport régional ou encore le rapatriement du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Guy Bourgeois estime avoir gagné à nouveau la confiance des électeurs.