1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Une seule promesse, baisser les taxes québécoises sur l’essence. Les Nord-Côtiers doivent utiliser les produits pétroliers pour les déplacements et n’ont pas d’options viables.

2- Dans quelle municipalité êtes-vous né? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis originaire de Sept-Îles. J’habite présentement le secteur de Charlesbourg à Québec.

La baie de Sept-Îles Photo : Destination Sept-Îles Nakauinanu

3- Avez-vous des enfants?

Oui, 2 enfants. Ma conjointe était déjà mère de 2 enfants, d’une ancienne relation, donc un total de 4.

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

DEP en Mécanique d’engins de chantier, certificat collégial à titre d’instructeur, d’officier et recherche et causes des circonstances d’un incendie (AEC)

5- Quel est votre âge?

38 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Mes parents. Ce sont des personnes qui, malgré toutes les embûches que la vie a apportées, ils sont restés forts et déterminés.

7- Quel est votre passe-temps préféré?

Préparer un bon repas, idéalement sur le BBQ. J’aime bien prendre le temps de cuisiner des repas de groupe.

Le barbecue Photo : iStock

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

Il y en a plusieurs, mais La dame en bleu de Michel Louvain, Fais attention des B.B. sont de mon répertoire

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Tarte au sucre chauffée avec crème glacée

10- Quel est votre film préféré?

La collection de James Bond. De Dr.No à Spectre

Image tirée de James Bond 007 contre Dr No, réalisé par Terence Young et sorti en 1962 au Royaume-Uni et en Irlande, en 1963 ailleurs Photo : Productions Harry Saltzman & Albert R Broccoli

11- Quel est votre livre du moment?

J’avoue ne pas être type livre.

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

Non, nous n’avons pas d’animaux pour le moment.

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Garder l’équilibre entre politique et famille. En contrepartie cela provoque certains délais lorsque je reçois des demandes de questionnaires, entrevues. J’adore la souplesse des médias en ce sens.

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Pas tant [sic]. Lorsque j’ai fait ma chasse aux signatures de candidatures, j’ai fait du « serviette-à-serviette » sur la plage Ferguson. Ce fut très sympathique.

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

En fait ce sont 2 petits jeux. L’un d’eux s’appelle Train Station et l’autre c’est Gamorsec, un jeu de gestion de service d’urgence.

*Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Seules les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.