1- Si vous ne pouviez prendre qu’un engagement pour votre circonscription, quel serait-il?

Ce serait de replacer les citoyennes et les citoyens au cœur de la vie politique de la circonscription en menant une série de consultations publiques auprès de la population.

Ces consultations auraient pour but d'élaborer une feuille de route pour tous les projets (sociaux, économiques, environnementaux, etc.) qui doivent être entamés dans un premier mandat.

Cette feuille de route déterminerait ce qui doit être fait, avec quels moyens, avec quels acteurs, et donnerait des cibles concrètes à atteindre pour la fin du mandat.

Il y a beaucoup de choses à faire, mais selon moi, le plus important, c'est d'abord de se rassembler tout le monde ensemble et de déterminer par la discussion : quels sont les enjeux prioritaires pour nous? Comment peut-on y répondre au niveau local?

2- Dans quelle municipalité êtes-vous née? Dans quelle municipalité vivez-vous maintenant?

Je suis née à Montréal et j'y habite présentement. Mais entre-temps, j'ai aussi habité à Laval et à Blainville, sur la rive nord de Montréal, et j'ai habité à Paris pendant 4 ans dans le cadre de mes études universitaires.

Vue du centre-ville de Montréal Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

3- Avez-vous des enfants?

Non

4- Avez-vous un diplôme collégial ou universitaire?

Oui. Je suis titulaire d'un DEC en Arts et Lettres, d'un baccalauréat en Communication, Politique et Société de l'UQAM, et d'une maîtrise en Science politique de la Sorbonne, à Paris.

5- Quel est votre âge?

J'ai 27 ans

6- Nommez une personnalité qui vous inspire.

Ça va sembler cliché, mais... René Lévesque. C'est à travers René Lévesque que j'ai commencé à m'intéresser à la politique.

Depuis que je suis ado, j'ai une affiche de lui dans ma chambre. J'ai lu beaucoup de choses à son sujet, j'ai regardé avec la larme à l'œil ses discours maintes et maintes fois.

J'ai toujours aimé sa façon de faire la politique. Il incarne pour moi le symbole de l'intégrité, de la droiture et de l'essence de ce qu'une personnalité politique devrait être : quelqu'un qui se bat pour ses idéaux et qui fait toujours passer l'intérêt de son peuple avant ses propres intérêts. Et qui est capable d'essuyer les échecs avec humilité.

René Lévesque alors qu'il anime l'émission Point de mire. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

7- Quel est votre passe-temps préféré?

J'aime beaucoup jouer à des jeux de société, entre amis, en famille. C'est pour moi une façon de passer du temps de qualité avec ceux qu'on aime en sortant du train-train quotidien.

8- Quelle est votre chanson de prédilection dans les soirées karaoké?

N'importe quelle toune de Gerry Boulet. Mais un faible pour Tu n'étais seulement qu'une aventure et Vous m'avez monté un beau grand bateau.

Gerry Boulet Photo : SOCAN

9- Quelle est la gâterie à laquelle vous ne pouvez résister?

Les Goldfish, les Ritz sandwich et les Doritos. Tout ce qui est orange et qui goûte le fromage malgré qu'il n'y ait à peu près pas de fromage dedans.

10- Quel est votre film préféré?

Sans hésiter : Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mais j'avoue que CRAZY, de Jean-Marc Vallée, n'est pas loin derrière.

Et pour rire un bon coup, rien de mieux que Le Dîner de cons de Francis Veber.

11- Quel est votre livre du moment?

Je suis en train de lire Tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss.

Le livre Tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss Photo : Couverture du livre

12- Avez-vous un animal de compagnie? Quel est son nom?

J'ai un chat qui s'appelle Milo.

13- Quel est votre secret pour garder la forme pendant la campagne électorale?

Toujours croire en ce qu'on fait! Sinon ça n'a plus aucun sens. Et bien sûr s'accorder au moins une heure par jour de déconnexion, c'est-à-dire une heure pour faire n'importe quoi qu'on aime et qui n'a rien à voir avec la politique.

14- Combien de résidences avez-vous visitées jusqu’à maintenant au cours de votre porte-à-porte?

Malheureusement, aucune, car je suis mobilisée à temps plein dans la campagne nationale de Québec solidaire et je ne peux donc pas me rendre dans la circonscription d'ici au 1er octobre.

Je me suis toutefois entretenue avec beaucoup de citoyens et citoyennes de la circonscription, qui m'ont écrit pour me poser des questions sur notre plateforme ou sur mes positions concernant les enjeux locaux.

J'essaie de faire campagne « à distance » grâce aux médias sociaux, même si ça ne remplacera jamais le travail de terrain.

15- Quelle est votre application préférée sur votre tablette ou votre téléphone intelligent?

Les applications pour consulter des memes et des gifs. C'est une inépuisable source de niaiseries et de fous rires. C'est mon petit côté geek.

*Les candidats ont répondu à notre questionnaire par courriel. Seules les fautes d'orthographe et de syntaxe ont été corrigées.