Un texte de Tanya Neveu

C'est un enjeu important pour notre village depuis plusieurs années , lance d'emblée la mairesse de Rémigny, Isabelle Coderre.

Elle s'inquiète en raison de l'absence d'un réseau cellulaire sur son territoire.

Samedi dernier, sa municipalité a été plongée dans le noir pendant plusieurs heures, sans électricité, sans téléphone à la maison, sans réseau cellulaire.

On voulait signaler nos pannes de téléphone, on voulait signaler nos pannes d'électricité, puis pour ça on devait se déplacer aux endroits où il y a du réseau cellulaire , raconte-t-elle.

Ces endroits, ce sont Rollet ou Guérin, situés à une quinzaine de minutes.

Après s'être déplacée dans une autre municipalité, la mairesse a réussi à joindre Télébec. C'est alors qu'on lui répond ceci : On nous a dit qu'on devait signaler en masse, que plusieurs personnes devaient signaler la panne si on voulait que notre téléphone soit rétabli, sinon ce ne serait pas pris en considération , déplore-t-elle.

Situation inacceptable?

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, trouve cette situation inacceptable.

Quand un maire appelle, pas Joe Blo, un maire, appelle et dit j'ai 140 citoyens ou résidences qui n'ont plus de téléphone, ça devrait compter. J'ai trouvé cette réponse-là dramatique , confie-t-elle.

La municipalité de Rémigny, au Témiscamingue Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Chez Télébec, on affirme que tous les efforts sont déployés pour rétablir les services à tous les clients le plus rapidement possible, quel que soit le type d'interruption de service ou le nombre de clients touchés.

Pour sa part, la mairesse de Rémigny souhaite que l'installation du réseau cellulaire soit priorisée dans sa municipalité, pour une question de sécurité, dit-elle.