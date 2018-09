Dans un rapport publié jeudi, il conclut notamment que 81 % des personnes décédées étaient des hommes. De plus, des 872 cas analysés, plus de la moitié d'entre eux avaient reçu un diagnostic de problème de santé mentale ou avaient montré des signes de troubles mentaux. ll souligne également que près de 80 % de ces personnes avaient été en contact avec des services de santé dans l’année précédant leur mort.

Les drogues illicites continuent d’être à l’origine de trois morts par jour en Colombie-Britannique. Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique

Le rapport révèle également que plus de 65 % de ces personnes n’avaient jamais été mariées et que 44 % travaillaient. Sur les 382 personnes mortes par surdose et qui avaient un emploi, la majorité travaillaient dans le secteur des transports et du commerce, soit 55 %.

Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique. Le rapport indique que le nombre de morts par surdose en août 2018 s’est élevé à 98. (archives) Photo : Radio-Canada

La coroner en chef insiste sur l’importance de ne pas consommer des drogues illicites seul.

Notre analyse confirme que, dans plus des deux tiers des cas de morts liées à la consommation de drogues illicites en 2016-2017, il s'agissait de personnes qui l'avaient fait en étant seules. Lisa Lapointe, coroner en chef de la Colombie-Britannique

Le document indique également que du fentanyl a été détecté dans plus de 75 % des cas de morts par surdoses analysés.

Une lueur d’espoir?

Le nombre de morts par surdose en août 2018 s’est élevé à 98, ce qui représente une diminution de 27 % en comparaison du mois de juillet 2018 et une baisse de 20 % en comparaison de l'année précédente.