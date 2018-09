Ce prestigieux programme allie les sciences humaines, la gestion et le droit du sport. Il comporte des stages en Angleterre (Leicester), en Italie (Milan) et en Suisse (Neufchâtel).

Kathy Dufour, qui avait obtenu son tout premier contrat de gestion avec le Tour de la relève de Rimouski, rappelle que la sélection comportait beaucoup d'exigences.

Elle s'est depuis impliquée auprès des fédérations nationales de cyclisme et de nage synchronisée, des sports qu'elle pratique toujours.

La rimouskoise Kathy Dufour Photo : Courtoisie Nelson Mercier

En plus de réunir un large éventail d'experts de l'industrie du sport et de professeurs renommés, le programme de 3e cycle est assorti de visites des plus prestigieuses organisations sportives au monde.

Le FIFA Master a été classé meilleur programme six fois au cours des sept dernières années par le magazine Sport Business International.

Plus de 90 % de ses diplômés travaillent présentement dans le domaine du sport, soit pour le Comité international olympique (CIO), la Fédération internationale de football association (FIFA), la Fédération internationale de basketball (FIBA), la Fédération équestre internationale (FEI), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), le FC Barcelona et Burson Marsteller.