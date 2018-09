À quelques jours de la fin de la campagne électorale, la candidate du Parti québécois (PQ) dans Trois-Rivières, Marie-Claude Camirand, a fait le bilan de ses engagements.

Elle veut favoriser la participation citoyenne en allant rencontrer les citoyens chaque mois.

On a fait une campagne positive et de terrain [...] On a été proches des gens. Marie-Claude Camirand, candidate du Parti québécois dans Trois-Rivières

La candidate du Parti québécois (PQ) dans Trois-Rivières, Marie-Claude Camirand, a dressé le bilan de sa campagne à son local électoral. Photo : Radio-Canada

Marie-Claude Camirand a rappelé sa promesse de soutenir la bonification des services à l’île Saint-Quentin avec l’ajout d’un site de camping, la réfection du réseau d’égout et d’aqueduc ainsi que la protection des berges.

Si elle est élue, elle s’engage aussi à favoriser l’entrepreneuriat social, à mettre sur pied une brigade verte pour encourager la rénovation écologique et à faire la lutte aux îlots de chaleur.

Elle réitère que son parti souhaite que les hygiénistes dentaires puissent aller donner des soins directement dans les centres hospitaliers, dans les résidences pour aînés et au domicile des personnes âgées.

Solutions pour la main-d’oeuvre et bilan de campagne de Jean-Denis Girard

Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, s’est rendu à l’Atelier Action Jeunesse à Trois-Rivières en compagnie du ministre de l’Éducation sortant.

Le candidat du Parti libéral du Québec (PLQ), Jean-Denis Girard, s'est rendu jeudi à l'Atelier Action jeunesse à Trois-Rivières, en compagnie du ministre de l'Éducation sortant, Sébastien Proulx. Photo : Radio-Canada

Jean-Denis Girard a souligné que cet atelier aide des jeunes à acquérir des compétences en soudure et en mécanique afin qu'ils puissent intégrer le marché du travail.

Comme solution au manque de main-d’oeuvre, Jean-Denis Girard affirme que les pistes sont l’immigration, la formation et aussi l’innovation, soit d' être capable de faire en sorte [...] qu’on puisse mettre de la robotisation dans nos usines, ce qui va permettre de combler le défi de main-d’oeuvre .

Il ajoute qu’il faut aussi penser à la participation de certains citoyens.

On a nos aînés actifs, nos préretraités qui peuvent nous donner un coup de main et revenir sur le marché du travail. On a aussi des gens qui sont loin du marché du travail, des jeunes qui ont décroché et se retrouvent dans des situations précaires.

Questionné sur son bilan de campagne, Jean-Denis Girard a rappelé qu’il est en faveur de l’amélioration de l’île Saint-Quentin, qu’il appuie la Maison Albatros et la Maison Carpe diem, ainsi que la construction de davantage de logements sociaux.

Les candidats de Québec solidaire (QS) Valérie Delage, dans la circonscription de Trois-Rivières, et Steven Roy Cullen, dans la circonscription de Champlain, font une annonce devant le boisé au Cap-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

Les candidats de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont tenu un point de presse jeudi pour dresser le bilan de leur campagne électorale. Photo : Radio-Canada

Bilan de campagne de la Coalition avenir Qéubec

Les quatre candidats caquistes de la région ont aussi dressé le bilan de leur campagne électorale.

En compagnie du député de la CAQ dans Nicolet-Bécancour, Donald Martel, l'équipe de la Mauricie a réitéré ses positions et lancé un appel aux militants pour qu'ils se prévalent de leur droit de vote lundi.

Il n’est pas prévu, à ce moment-ci, que le chef de la CAQ, François Legault ne revienne en Mauricie d’ici le jour du scrutin.

La candidate vedette de la CAQ Sonia LeBel va, de plus s’absenter de sa circonscription de Champlain vendredi, pour aller sur la Côte-Nord.

Malgré cela, le candidat Donald Martel affirme que son parti ne tient pas la région pour acquise.

La meilleure arme qu’on pouvait avoir pour la Maurice, c’est une qualité de candidatures comme on a là. [...] Je sais que M. Legault a confiance en eux quatre, il a confiance en moi. On est capable de faire la job, on a n’a pas besoin des ministres qui viennent ici à tous bouts de champs pour nous rehausser. Donald Martel, candidat de la Coalition avenir Québec dans Nicolet-Bécancour

Pour les quatre candidats des circonscriptions de la Mauricie, il s’agissait de leur première campagne électorale.

C’est intense, c’est beaucoup d’action, beaucoup de rencontres, de visites , admet le candidat Jean Boulet, le frère de Julie Boulet.