La revue est la plus vendue au Québec avec un tirage de 53 000 exemplaires par semaine. En 2017, 2,8 millions d’exemplaires ont été vendus selon la compilation du Centre d’études sur les médias de l’Université Laval. Malgré ces chiffres, la réalité est que la revue a connu une baisse de son lectorat de 74 % entre 2003 et 2017.

Au fil des années, plusieurs plumes de renom tels que Victor Lévy-Beaulieu, Thérèse Parisien, René Homier-Roy et Richard Martineau ont écrit dans le TV Hebdo. Des centaines de milliers de publications plus tard, la revue est toujours sur les présentoirs, atteignant un statut d'objet culte qu’ont analysé les journalistes Marc Laurendeau et Manon Dumais à l’émission Plus on est de fous, plus on lit.

René Lévesque pour la première couverture

Le premier numéro a atterri sur les tablettes des kiosques à journaux le 20 août 1960. En page couverture, on voyait un René Lévesque, une cigarette à la main. La revue était inspirée du TV Guide créé en 1953 aux États-Unis. Il était publié par les Éditions Cousin.

Au plus fort de sa popularité, le TV Hebdo trônait à côté du téléviseur de la plupart des foyers québécois. En 1971, profitant d’une grève à La Presse, la revue a atteint les 525 000 exemplaires.

Thomas Leblanc souligne que le succès de cette revue, qui survit malgré tout, témoigne de l’amour des Québécois pour la télé. D’ailleurs, il existe différentes éditions selon les régions.

Les couvertures de TV Hebdo

Marc Laurendeau raconte qu’il a fait deux fois la couverture : en 1966 sans moustache et 1990 avec moustache lors du retour des Cyniques.

Il y a des gens qui rencontraient le patron, Jacques Lina, et lui offraient 2000 ou 3000 dollars pour faire la une parce que c’était de la publicité. Cette revue avait une certaine respectabilité. On avait engagé les bonnes plumes et donc, faire la une c’était rentable. Mais si tout le monde s’était mis à acheter les premières pages, ça aurait été l’horreur.

À l’époque, les personnalités en page couverture étaient celles qui faisaient l’actualité télévisuelle.

Des personnalités qui ont fait la une :

Père Gédéon, Andrée Lachapelle, Serge Laprade, Julie Snyder, Joël Denis, Lise Payette, Ginette Reno, Véronique Cloutier, Céline Dion

La censure

Le magazine est né alors que le bureau de la censure existait au Québec. Les numéros des huit premières années donnaient des cotes morales aux oeuvres cinématographiques.

Ces côtes existaient depuis 1955, elles sont apparues dans la cinquième édition du TV Hebdo. C’était pour avertir les téléspectateurs que certains films étaient à proscrire parce qu’il y avait de la nudité, qu’on y profanait la religion ou qu’il y avait des mots choquants comme avortement Manon Dumais

« Les bons films, mais qui prônaient des valeurs morales [douteuses] on écrivait “à proscrire”. Et au contraire, quand un film était édifiant, mais mauvais sur le plan artistique, on disait que c’était bon », ajoute Marc Laurendeau.

L'avenir du TV Hebdo?

Est-ce que le TV Hebdo est toujours pertinent alors que certaines personnes se débarrassent de leur télévision et de leur abonnement au câble? « Pour ceux qui s’intéressent aux personnages de fiction, oui ça l’est. Il y a aussi les potins, les jeux et les recettes. C’est vraiment devenu un magazine encore plus complet. Il y a aussi la version numérique que je consulte parfois », souligne Manon Dumais.

Marc Laurendeau avoue qu’il a eu un exemplaire du TV Hebdo à côté du téléviseur pendant trois décennies, mais ce n’est plus le cas.

On a sur la télécommande une fonction qui consiste à aller voir la programmation et la [description] du contenu de l’émission qu’on regarde. On peut surfer pour voir en deux minutes ce qu’on peut voir. Malheureusement, ça n’a plus son utilité.