Un texte de Leïla Jolin-Dahel

Marie-France Kenny estime que le modèle d’affaires des Roughriders est déjà semblable à celui de l'Eau vive.



« On est une coopérative, on appartient aux sociétaires qui vont élire un conseil d’administration qui supervise la gestion, si l’on veut. La gestion se fait par une équipe, et l’argent que fait le journal, quand il en fait, est réinvesti dans le journal », explique-t-elle, en précisant que le potentiel de revenus du journal est loin d’être identique à celui des Roughriders, car le public visé est une minorité linguistique.

Le rapport « Ce que les Roughriders de la Saskatchewan peuvent enseigner au journalisme canadien » indique que l’équipe de football est la propriété d’un échantillon de gens de la communauté plutôt que d’un seul actionnaire et soutient que ce modèle d’affaires pourrait permettre la survie des journaux locaux.

« [Les Riders sont] perdaient de l'argent et les entreprises privées ne souhaitaient plus vraiment les soutenir. Ils aimés dans la communauté et ils ont créé des liens avec elle. La communauté a donc pris le parti de l'équipe et a mis en place une structure de gestion presque unique en Amérique du Nord pour les équipes sportives professionnelles. Seuls les Roughriders et les Green Bay Packers [au Wisconsin] appartiennent à la communauté », relate le PDG du Forum des politiques publiques, Edward Greenspon, en entrevue à l’émission As It Happens, sur les ondes de CBC Radio One.

Le modèle est sensiblement le même que l’Eau vive. La différence, c’est qu’on fait partie de la minorité. Donc, c’est sûr que notre potentiel de revenus n’est pas le même que celui d’une équipe de football qui est très connue. Marie-France Kenny, présidente de la Coopérative des publications fransaskoises

Un passionné de football et des Roughriders lors d'une journée spéciale pour le public au stade Mosaic de Regina. Photo : Johany Jutras

La présidente de la Coopérative des publications fransaskoises précise que le journal prévoit embaucher de nouveaux employés pour les aider à trouver de nouveaux moyens d’assurer la pérennité du journal.

« On veut développer ces stratégies-là. Ce que ça nous prend, ce sont des ressources pour le faire. Parce qu’avec un employé et demi, c’est certain qu’on n’a pas le personnel pour le faire », souligne-t-elle.

Grâce à un financement de 50 000 $ qui sera octroyé sous peu par Patrimoine canadien, l’Eau vive sera en mesure d’agrandir son équipe, en plus de pouvoir payer ses dettes, d'après Marie-France Kenny. Un journaliste stagiaire sera ainsi en poste pour un an. Par ailleurs, un employé assigné au développement et à l’administration se joindra à l'équipe sous peu.