Rapidement après sa condamnation à la prison à vie, en 2014, David Woods et son avocat avaient signalé vouloir faire appel de la décision. Depuis, David Woods a un nouvel avocat, James Streeton, qui remplace Michael Nolin. Ce dernier a choisi de ne plus représenter M. Woods.

La demande d'appel qui sera analysée mardi a été déposée en septembre 2017 par l'avocat James Streeton. David Woods conteste le verdict de meurtre au premier degré qui comprend la notion de préméditation. Il estime ne pas avoir pu apporter des éléments favorables à son dossier et remet en cause la compétence de sa représentation au tribunal.

La demande d'appel contient aussi des arguments qui tentent de démontrer que le juge affecté au dossier a influencé le jury.

De plus, l’ancien avocat de M. Woods, Michael Nolin, fait maintenant partie des témoins.

Après le verdict, j'ai rencontré mon client en privé et, comme à mon habitude, lui ai demandé s'il l'avait fait. Il m'a dit qu'il avait tué sa femme et attendait le résultat depuis plus de deux ans , a admis Michael Nolin dans une déclaration qui fait partie du dossier judiciaire.

En réaction à cette déclaration de M. Nolin, l'avocat James Streeton a affirmé que son client nie avoir tenu ses propos.

Un procès-fleuve

David Woods a été déclaré coupable du meurtre de Dorothy Woods en mai 2014.

Cette dernière a d'abord été signalée comme disparue, en novembre 2011, et son corps a été retrouvé au début de janvier 2012, ce qui avait conduit à la mise en accusation de son mari. Sa première comparution date de janvier 2012.

C'est le juge Martel Popescul qui a condamné David Woods à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La Couronne soutenait que l'accusé avait étranglé et battu Mme Woods avant de jeter son corps dans un caniveau au sud de Saskatoon.