La Municipalité de Val-des-Bois souhaitait recevoir une aide technique du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le but de réaliser une étude sur la possibilité de regrouper les deux municipalités de la MRC de Papineau.

Le maire de Bowman, Pierre Labonté, affirme qu’un projet de regroupement ne figure tout simplement pas dans les priorités de sa Municipalité en ce moment.

Présentement, nous avons des ententes intermunicipales qui sont en place pour les infrastructures, les services et les activités et ça favorise grandement le développement communautaire et la qualité de vie des deux municipalités , soutient M. Labonté.

Ce qui n’empêche pas qu’à la prochaine élection dans trois ans, ça pourrait devenir un enjeu électoral. S’il y a des gens qui veulent se présenter en proposant la fusion, ils vont pouvoir le faire , ajoute le maire de Bowman.

Notre municipalité est en bonne santé financière présentement et on ne voit pas l’utilité de faire une étude. Pierre Labonté, maire de Bowman

Le maire de la Municipalité de Bowman, qui compte près de 700 citoyens, ne craint pas que le ministère oblige les municipalités à fusionner.

Nous avons déjà eu une première rencontre avec le MAMOT. Eux, ils ne sont pas contre un regroupement et ils ne sont pas pour, c’est laissé à la discrétion des municipalités. Le fait que nous sommes en très bonne santé financière, je ne vois pas pourquoi le gouvernement nous obligerait à nous regrouper, conclut-il.

Il y a deux ans, les citoyens de Déléage, également en Outaouais, s'étaient prononcés contre un projet de fusion avec les municipalités d'Aumond, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau et Maniwaki.

Avec les informations de Pascal Gervais