Avec les informations de Piel Côté

Les travaux ont commencé à temps, mais ne se termineront pas dans les délais prévus, selon le directeur environnement et services techniques de la Ville d'Amos, Régis Fortin.

On a frappé un petit massif de roc, donc c'est sûr que ça, ça a retardé l'entrepreneur de quelques jours, voire même deux semaines , dit-il.

Faute de temps assez chaud pour bétonner certains coffrages, quelques structures pourraient être assemblées l'an prochain.

Sur certains bâtiments, il y a de grosses structures en béton qui vont nécessiter du coffrage et à ce temps-ci de l'année, couler du béton, ce n'est pas l'idéal , confirme M. Fortin.

Baisse des chiffres d'affaires pouvant aller jusqu'à 40 %

À la boulangerie La Gourmandine, on estime que la clientèle, tout comme les ventes, a diminué de près de 40 % depuis le début des travaux.

La patience, on commence à en avoir moins. Caroline Bérubé, propriétaire de la boulangerie La Gourmandine

La propriétaire Caroline Bérubé sympathise également avec ses clients.

Il y a un client sur deux qui chiale et qui n'est pas content. "J'ai dû me stationner loin pour venir ici." Moi non plus, je ne suis pas contente. On leur répond gentiment et on leur dit que ça achève, mais en dedans de nous, on a juste envie de leur dire, je suis écoeurée en mautadine moi aussi , lance-t-elle.

Caroline Bérubé, propriétaire de La Gourmandine (archives) Photo : Radio-Canada/Jocelyn Corbeil

Andréanne Lacasse, une citoyenne d'Amos, admet toutefois que c'est un mal pour un bien.

Oui, ça a causé quelques désagréments pour les citoyens, mais en bout de ligne, je crois que ça va être positif pour la ville et les citoyens , se prononce-t-elle.

Les piétons peuvent actuellement circuler au centre-ville, puisque les nouveaux trottoirs ont été complétés.