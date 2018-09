Ils estiment avoir mené une campagne de terrain tout en défendant, disent-ils, la plateforme la plus complète et la plus cohérente en matière de développement économique, d'environnement et de développement social.

Interrogé sur la déclaration du chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, qui estime que son parti pourrait ravir les cinq comtés du Saguenay-Lac-Saint-Jean lundi, Sylvain Gaudreault a répondu qu’il s’agissait de propos normaux de la part d’un chef de parti en campagne électorale.

Il admet toutefois que son adversaire caquiste représente une menace réelle.

C’est sûr que je sens une présence que je ne sentais pas avant de la Coalition avenir Québec, mais je sens que j’ai un appui et un accueil extraordinaire. Les gens reconnaissent, je me le fais dire à de nombreuses reprises par jour, que depuis que je suis député, j’ai écouté, j’ai mobilisé les gens, j’ai livré la marchandise , explique Sylvain Gaudreault.